Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами з вигаданої громадської організації – з підписом, російського імператора Олександра III. Про це дізналося видання NGL.media, передає 24 Канал.

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Що відомо

Встановлено, що у листопаді 2022 року 25-річний мешканець Дніпра Артем Лущан успішно перетнув кордон з Польщею. Разом з ним в автомобілі перебував тодішній позаштатний радник начальника ЛОВА Олексій Шевчук.

За три дні до виїзду Лущан на прохання громадської організації "Гуманітарна надія нації" отримав дозвіл на виїзд за підписом голови ЛОВА. Чоловіка внесли до системи "Шлях" як водія-волонтера для "перевезення через державний кордон України гуманітарного вантажу". Якщо Шевчук до України повернувся, то Лущан – ні. Судячи з його соцмереж, він досі живе за кордоном.

Як виявилося, "Гуманітарна надія нації" – це фейкова організація. При цьому офіційні листи до ЛОВА ця організація оформлювала з явною насмішкою, використовуючи логотип російського "Газпромбанку" та автограф російського імператора Олександра ІІІ. Директором організації теж вказали вигадане прізвище – Олександр Ніколенко.

На листах, надісланих у ЛОВА, використали скопійований з Вікіпедії підпис російського імператора Олександра III / Фото NGL.media

Загалом протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п'ять листів від "Гуманітарної надії нації". Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили восьми чоловікам.

За даними аналізу NGL.media, принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від "Гуманітарної надії нації" не повернулися в Україну. Вони виїжджали автомобілями, потягами і навіть перетинали кордон пішки – як правило, через кілька днів після видачі наказів голови ЛОВА.

У Львівській ОВА повідомили журналістам, що знають лише про одного водія від "Гуманітарної надії нації", який порушив терміни перебування за кордоном, проте не називають його імені.

На запитання щодо погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, у ЛОВА відписали лише те, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".