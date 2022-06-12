Как переселенцам получить справку через Дию: пошаговая инструкция от правительства

В правительстве рассказали, как получить справку для переселенцев через приложение Дия. С помощью программы можно получить необходимый документ без очередей и излишней бюрократии.

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали, как можно получить справку временно перемещенного лица с помощью Действия. Через несколько шагов человек сможет получить справку в течение нескольких дней.

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В ведомстве сообщили, что в подготовке и реализации ряда проектов применения Действие вместе со специалистами Минцифры принимал участие Директорат цифровизации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Справка внутриперемещенного лица позволяет вынужденным переселенцам получить предусмотренные бюджетом социальные выплаты. В Действии справка будет отображаться так же, как и другие документы – паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение и т.д.

Для получения справки онлайн сначала необходимо установить приложение Действие и зарегистрироваться или пройти авторизацию.

Как добавить справку внутри перемещенного лица в Действие

После того, как гражданин, уже имеющий справку в бумажном виде, авторизовался в Действии, справка ВПЛ подтягивается при наличии всех сведений в реестрах.

Если справка не отображается, следует обратиться в органы соцзащиты по месту жительства,

– отметили в министерстве.

Как получить справку внутри перемещенного лица в Действии

В министерстве подчеркнули, что услуга получения справки ВПЛ доступна для украинцев, переместившихся с территорий общин, расположенных в районах проведения боевых действий, или находящихся во временной осаде или оккупации.

Чтобы получить справку ВПЛ в Действии, перейдите в раздел Услуги – Получить статус ВПЛ – и подать заявку.

После представления нужно указать следующие данные о себе:

текущее местонахождение (подтвердить с помощью геолокации);

данные детей, находящихся с вами;

данные карты есть Поддержки;

потребности в месте пребывания (в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарной помощи и т.д.).

В министерстве отметили, что после заполнения данных справка внутри перемещенного лица должна появиться в Действии в течение нескольких дней. После обработки информации документа на карту поддержки, которую указали в справке, перечислят социальные выплаты.

Что делать, если Действие выдает ошибку

Когда в приложении при оформлении справки выдает ошибку, это может быть связано с перегрузкой системы – возможно, очень много пользователей пытаются зайти одновременно. В таком случае министерство рекомендует подождать немного и попытаться оформить справку снова.

Также зарегистрироваться как ВПЛ можно и в управлении соцзащиты и труда по месту нахождения,

– отметили в ведомстве.

Где еще можно получить справку

Если зарегистрироваться как внутренне перемещенное лицо в Действии не удается, есть еще несколько вариантов, где можно получить справку ВПЛ:

В исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;

в центрах предоставления административных услуг;

в структурных подразделениях по вопросам соцзащиты населения районных, районных г. Киеве и в Севастополе госадминистраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае их создания) советов.

Подать заявление на получение услуги можно лично или посредством законного представителя. Услугу предоставляют бесплатно.

Для чего нужна справка

С помощью справки ее владелец может:

Открыть счета в банках;

Восстановить или вклеить фотографии в паспорт гражданина Украины;

Получить социальные выплаты и компенсации;

Уплатить налоги по месту жительства;

воспользоваться услугами в сервисных центрах МВД;

Причислиться в школу или детсад.

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