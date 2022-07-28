СВОИ. Истории тех, кто уехал, чтобы вернуться

О том, что началась война, женщина узнала от подружки утром 24 февраля. Та спрашивала, бомбят ли их. Любимый Сергей еще перед сном говорил: война – самое страшное, что может произойти. Как будто чувствовал что-то. И вот она ворвалась. Разрушила их планы купить вместе квартиру и машину. Но немного "пощадила" и оставила самое ценное – жизнь и родных людей.

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Свой Харьков Елена вспоминает как город роскошных парков и контактных зоопарков. Город, в котором много зелени, друзей и пульсирующей жизни. Называет его "мощной махиной". Так передает людям, никогда не бывшим в Харькове, величие и могущество этого города. Женщина по образованию режиссер эстрады и массовых зрелищ. Руководила детским развивающим центром "Золотая рыбка" и у нее был свой массажный салон. Но война заставила бросить все в один день и спасаться. Историю Елены о том, как она нашла новый дом, открыла бизнес с нуля и стала известна на всю округу, читайте в проекте 24 канала СВОИ.



Елена с детьми в своем центре до войны / Фото предоставлены героиней

В первый день я еще не слышала обстрелы. Дом за городом, а они заходили с другой стороны через Салтовку. Гул услышала, когда вышла на улицу. Взрывы были где-то очень далеко. Многие машины двигались по Симферопольской трассе на выезд из Харькова,

– вспоминает женщина.

Первое, что она сделала в тот день – поставила варить все находившиеся в холодильнике яйца и спагетти. Подумалось, что отключат электричество, а у него двое мужчин в доме, их надо кормить. А потом разбудила мужа, он уехал по делам.

Суета, атаки аэропорта и дом на первой линии: первые дни войны

Каким стал ваш Харьков в первые дни войны?

Была суматоха, бомбили аэропорт. Мы закупились продуктами, 2,5 часа стояли в аптеке. Ночевать первую ночь пошли к друзьям. На следующий день вернулись, потому что они паниковали, им казалось, что все закончится уже завтра. Дома начали обустраивать подвал, чтобы пересидеть обстрелы.

Как поняли, что родной дом стал источником опасности?

Мой Сергей военный. Объяснял, что оставаться дома опасно, ведь мы на первой линии. Если доедут вражеские танки, все такие дома будут убирать, то есть отстреливать. Поэтому мы пошли к еще одним друзьям. Они из Луганска, жили у нас в 2014 году. В Харькове уже купили дом за эти годы. Через некоторое время враг взорвал ОГА. Там получил ранение их друг. Наша подружка к нему пошла из пригорода. Ее не было дней 4 – 5. Тогда осталась волонтерить, а мы вернулись домой.



У друзей было 6 собак / Фото предоставила героиня

"Если россияне зайдут в город, пощады не будет": решение о выезде

Елена с семьей не могла и представить, что ей придется бросить все и ехать "в никуда". Она волновалась о сыне и муже. Вражеские обстрелы, словно нарастающая волна цунами, были ощутимы все больше и больше. Дом трясло.

Как вам далось решение о выезде из Харькова?

Пока мы были дома, муж сразу ушел в терроборону. Сына я никуда не пускала, он у меня студент-реабилитолог. Мы готовили есть и слушали новости. Бомбили преимущественно вечером, но нам было не очень слышно, хотя и все трясло. Сергей начал настаивать, что нужно уезжать. Говорил, что нужно осознать: как они зайдут, пощады не будет. Я не могла решиться, потому что у сына в Харькове девушка, а ее родители не пускали ехать. Вышло, что он не мог без нее, а я – без него.

Выбор был для Лены нелегкий. Решения менялись каждые 20 минут. Муж только уговорил, вышел покурить, вернулся, а уже никто никуда не едет. После очередных просьб все снова собирали чемоданы. Женщина даже хотела волонтерить, но решилась на выезд, чтобы спасать себя и семью.

Каким был день, когда вы покидали родной дом?

Я наконец поняла, что у меня есть сын, и его надо спасать. Еще есть муж, который обо мне позаботится. Мы встали утром 6 марта, на улице была отличная погода. Выпал снег по колено, так красиво, а всю зиму его почти не было. Мы шли на вокзал и думали, что сядем в первый поезд, который будет стоять на перроне. Их отменяли один за другим, мы дальше стояли. Наконец, около 9 часов утра приехал поезд. На вокзале было очень много людей. Пускали только женщин с детьми, людей с инвалидностью и стариков. Но в конце концов сели все.



Дорога на вокзал 6 марта / Фото предоставила героиня

В одном купе ехали 12 человек: Елена с семьей "ехали в никуда"

Вы заранее знали, куда едете и где остановитесь?

Мы ехали в никуда, просто, чтобы быть в безопасности. Вышло так, что в купе нас было 12 человек, все сидели. Среди них – почти все выросшие клиенты моей "Золотой рыбки". Они вышли во Львове. Я же подумала, что надо позвонить к подружке с Ивано-Франковской области. Мы с ней в Одессе познакомились на пляже три года тому назад. Списывались иногда в фейсбуке. Она сразу согласилась нас принять.

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Приехали к подруге на Прикарпатье, обустроились и муж пошел в ВСУ

Каковы ваши впечатления и ощущения от нового города и людей?

Мы очень благодарны за то, что нас приняли. Первое впечатление – я не испытала никакой агрессии, а только заботу. На вокзале нас встретили, накормили и рассказали, как доехать до подружки в Подпечеры. Мы только устроились там и мой Сергей пошел в ВСУ. Сказал, что не сможет сидеть.



Подруга Маричка, приютившая Елену / Фото предоставила героиня

В разговоре с Еленой ощущается ее открытость и искренность. Женщина признается, что любит людей. Наверное, ее они за это тоже любят. Ведь в Подпечерах о ней вспоминают до сих пор, а из Ивано-Франковска просят не уезжать. Это еще одно доказательство того, что украинцы едины от Запада к Востоку и любят свою страну. Они хотят жить здесь и ездить в гости друг к другу с разных концов.



Елена с друзьями в Подпечерах / Фото предоставила героиня

"Поняла, что это не конец войны, а только начало": Елена о работе и жизни в Ивано-Франковске

Как вы оказались в Ивано-Франковске?

Поймала себя однажды на мысли, что только готовлю есть и постоянно слушаю новости. Можно было сойти с ума. Я понимала, что это не конец, а только начало, поэтому пошла работать. Арендовала массажный кабинет в местном салоне и начала делать то, что умею – массажи. Купила стол, все, что имела, вложила в кабинет с нуля. Клиентов было очень много. Девушки на меня смотрели квадратными глазами и спрашивали, привезла ли это я своих. Были из Киева, Ирпеня, Бучи. Я не уставала физически, а морально. Ибо каждый был со своей историей и я их слушала. Со временем арендовали квартиру и перебрались с сыном в город.



Массажный кабинет женщины в Ивано-Франковске / Фото предоставила героиня

Нашей силе, выносливости и умению найти выход из ситуации может позавидовать любой народ в мире. История Елены этому доказательство. Ведь когда мы вместе держимся друг за друга, то никакому врагу не под силу нас сломать. Хотя война – это самое страшное испытание, которое только может выпасть на долю. Женщина рассказала историю семьи из Херсона, от которой муравьи по телу.

У нас на первом этаже живет семья из Херсона. Они каждый день собираются домой, им кажется, что все закончится. Потом у них разочарование, потом осознание и так по кругу. Я уже не бросаюсь, я в режиме ожидания. Понимаю, что у меня еще есть дом и есть куда возвращаться. Когда у тебя этого нет, тогда, наверное, страх, что ты никому не нужен,

– делится Елена

Одна идея на всех – мы хотим победы

В какой-то момент вы ощутили единство страны?

В салоне был период, когда постоянно приходили девочки и их брали на работу. Все из разных городов: Днепр, Киев, Харьков. Тогда испытала такое объединение. Мы все вдруг очутились как на маленьком островке. Теперь я даже в любой магазин захожу и мне всегда были рады и рады сейчас. Причем, говорят: "Не уезжайте, нам будет плохо без вас". Постоянно интересуются, что у меня и как. В автобусе познакомилась с дедушкой, который в шутку спрашивал, спринтер ли я, бегала туда-сюда и опаздывала все время.

Жизнь Елены в новом городе / Фото предоставила героиня

В Подпечерах, где Елена жила сначала у подруги, ее вспоминают до сих пор. Могут увидеть в городе на остановке и перезвонить, спросят, как сын, муж.

Вот чувствуется, что у нас всех одна идея – мы хотим победы. Хотим, чтобы мы остались в Украине и чтобы каждый вернулся в свой город. Теперь мы уже можем пригласить кого-нибудь отсюда туда. Здесь многие Харькова не видели, я показываю, а они в восторге, какой у нас город,

– признается женщина.

Второй дом помог осуществить мечту, на которую не было времени

Дом для каждого человека – особое место. Так спокойно и хорошо, как дома, нигде не бывает. И истории украинцев доказывают, что наш дом – это вся страна. Каждый из нас может чувствовать тепло, поддержку и любовь в любом ее уголке. Елена признается, что полюбила Ивано-Франковск. Знает каждую его улочку лучше таксистов, ей здесь уютно. Хотя скучает по Харькову, по той жизни и атмосфере.

Как считаете, "второй" дом стал сейчас действительно домом? А люди рядом, которые казались еще совсем чужими, стали родными?

Мой второй дом стал для меня домом. Я чувствую эту атмосферу, которая была там. А еще в Ивано-Франковске у меня сбывается самая большая мечта. Учусь водить машину и скоро уже экзамен. В Харькове на это просто не было времени. А тут я и его нашла, и деньги, и возможности для этого. Скорее всего, что я здесь и буду зимовать.



В Ивано-Франковске женщина окончила курсы стрельбы / Фото предоставила героиня

"Можешь уцелеть физически, но не психологически": почему стоит уезжать в более безопасные города

Что можете сказать людям, которые боятся покидать родительские дома и переезжать в более безопасные места? Что посоветуете им?

Мне легче здесь пересидеть и не слышно всех этих ужасных взрывов, которые сейчас слышат мои друзья в Харькове. Потом на психолога из-за этого не насобираю. Вот и им говорю, чтобы переезжали. Ты можешь уцелеть физически, но психологическое состояние потом отзовется. Живу по принципу, что есть руки, голова, ноги и все остальное можно сделать, купить и создать. Главное – это человек, основной ресурс. Мы далеко хоть физиологически от этого ужаса, но мысленно там.

Пока я не собираюсь покидать Ивано-Франковск, хотя очень хочу поехать в Харьков. У меня там кот – Матильда. Высылаю соседке на нее ежемесячно по 500 гривен. Еще многие остались. Я многих перетягиваю сюда, говорю, что помогу с квартирой и оплатой, пока есть возможности. Хочу, чтобы они хоть чуть-чуть переключились, услышали меньше тревог.

Что сделаете сразу после победы?

Вернусь в Харьков и открою "Золотую рыбку" в другом месте. Я уже придумала как. Не знаю, когда это будет, потому что не понимаю, когда эта война закончится и как все это будем восстанавливать. Но украинцы очень предприимчивые, умеем справляться, поэтому восстановимся быстро. Нам только нужен мир.

С Еленой невозможно не согласиться. Ведь жажда украинского народа к жизни, свободе и развитию просто поражает. Мы обязательно победим, отстроим все наши города. Это не мечта, а действительность. Мы все работаем ради нее, чтобы она быстрее сбылась.