Некоторым пришлось покидать дом из-за россиян уже второй раз. Своей историей в рамках проекта 24 канала "СВОИ" поделился волонтер Вячеслав Ким.

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Были спокойны, в отличие от других

Мужчина жил в Докучаевске Донецкой области. После оккупации переехал в Херсон с семьей. В день вторжения 24 февраля был в Ирпене по работе.

Мы слышали, как стреляли по Ирпеню и Гостомелю. Слышали, как наши военные взорвали мост, чтобы россияне не пошли на Киев. Мы все это слышали, но очень спокойны по сравнению с другими людьми. Мы это уже видели в 2014 году. Мы знали, что такое разрыв снарядов. Поэтому были какие-то хладнокровные и собранные,

– сказал Вячеслав.

В то же время мужчина признается, что не думал, что будут стрелять по Киеву, Житомиру, Чернигову, Запорожью. Да и вообще по всей Украине. Мужчина с семьей, которые это уже пережили, теперь считали, что оккупанты уйдут из Донецка и Луганска, но отнюдь не со всех сторон. Оказалось, что россия развязала циничную и вероломную войну.

Воспоминания людей из Ирпеня о первом дне войны

Переселенка Соломия Стебельская вместе с мужем Павлом и дочерью Эмилией была вынуждена покинуть дом в Ирпене и отправиться на Львовщину. На помощь женщине с 2-летним ребёнком на руках в первый день войны пришел кум, ранее бывший в АТО. Он заставил Соломию быстро собрать вещи, хотя от звуков взрывов у нее началась сильная паника.

Женщина также рассказывала, что ее семья проживает в 10-этажке в центре Ирпеня, а их подъезд со всего дома пострадал больше всего. В нем совсем нет 9 квартир – там просто огромная дыра.

Жуткие кадры гражданских убийств в Буче женщина увидела, когда уже была на Львовщине, откуда родом сама. Соломия Стебельская призналась, что из-за фото с убитым ребенком и мамой в парке в Ирпене плакала вся ее семья. Это было невозможно пережить без чувств. Женщина до сих пор не может отойти от шока из-за пыток, которые российская армия совершала над жителями Ирпеня и Бучи.

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