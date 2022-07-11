Как переселенцам гарантированно получить помощь в Киеве: Кличко объяснил алгоритм

В столице проживают многие вынужденные переселенцы. Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что им нужно сделать для получения помощи.

Полномасштабная война россии против Украины заставила сотни тысяч украинцев покинуть свои дома. Многие из них выбрали для временного пребывания столицу нашего государства.

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Кличко просит переселенцев зарегистрироваться

Мэр столицы Виталий Кличко попросил всех находящихся в Киеве вынужденных переселенцев официально зарегистрироваться. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Это нужно, прежде всего, для того, чтобы они могли получать всю необходимую помощь и пользоваться всеми сервисами. По его словам, сейчас в столице уже почти 90 тысяч зарегистрированных переселенцев, пострадавших из-за войны россии против Украины.

Большая просьба ко всем прибывшим, которые сейчас у друзей и родственников – обязательно зарегистрироваться. Чтобы работа с переселенцами была систематизирована, чтобы они могли получать все льготы и пользоваться всеми сервисами, которыми пользуются киевляне,

– сказал Виталий Кличко.

В Киеве созданы специальные центры консультации для вынужденных переселенцев. Там помогают найти работу, устроить детей в школы и садики, а также объясняют, на какие льготы они могут рассчитывать. Активную работу с вынужденными переселенцами проводят и социальные службы столицы.

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