Соответствующие изменения правительство утвердит в ближайшее время. Стоит отметить, что сейчас прием таких заявок продолжается до 1 октября.

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Как повторно подать заявку

Чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление или отправить его по почте.

Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его – даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

В случае возникновения проблем у переселенцев при подаче заявлений или взятии на учет обращайтесь в Минреинтеграцию:

  • 15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;
  • +38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и из ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;
  • +38 (066) 813 62 39 – горячая линия Уполномоченного по ВПЛ.

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