Соответствующие изменения правительство утвердит в ближайшее время. Стоит отметить, что сейчас прием таких заявок продолжается до 1 октября.

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Как повторно подать заявку

Чтобы подать повторную заявку, необходимо прийти лично в орган соцзащиты и написать еще одно заявление или отправить его по почте.

Органы соцзащиты обязаны принять у человека повторное заявление и рассмотреть его – даже если он сейчас не может подтвердить подачу первого заявления до 30 апреля.

В случае возникновения проблем у переселенцев при подаче заявлений или взятии на учет обращайтесь в Минреинтеграцию:

15-48 – круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам;

– круглосуточная горячая линия по кризисным вопросам; +38 (096) 078 84 33 – горячая линия для звонков из-за границы и из ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber;

– горячая линия для звонков из-за границы и из ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber; +38 (066) 813 62 39 – горячая линия Уполномоченного по ВПЛ.

Выплаты ВПЛ в Украине: последние новости

В Украине переселенцы могут рассчитывать на помощь государства, волонтеров и международных организаций.

На сегодняшний день больше всего выплатила помощь продовольственная программа ООН. От нее средства получили более 670 тысяч человек. Выплачивают по 2200 гривен три месяца.

Кстати, денежная помощь от Международного Комитета Красного Креста в Украине на одного человека составляет 2,5 тысячи гривен в месяц с возможностью дальнейшего увеличения продолжительности оказания помощи.

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