Эта система позволяет централизовать назначение, начисление и выплаты ВПЛ. Благодаря ей внутренне перемещенные лица смогут получать социальные услуги по месту нахождения.
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Что Единая информационная система даст переселенцам
Единая информационная система социальной сферы предполагает, что органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах. Она значительно ускорит получение помощи и решение проблемных вопросов переселенцев.
Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить по фактическому месту пребывания,
– заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Следовательно, внутренние переселенцы в любом городе в региональном управлении соцзащиты смогут:
- изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;
- исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;
- выяснить и устранить причину задержки пособия на жительство.
Преимущества новации для работников соцзащиты
Как отметили в Минсоцполитики, эта система также облегчит работу сотрудникам управления соцзащиты, ведь:
- В автоматическом режиме открываются лицевые счета.
- Благодаря реализуемым обменам проверка документов будет также автоматической.
- Электронные дела будет гораздо удобнее передавать из управления в управление в регионе и между ними.
Правительственный портал сообщил, что Единая информационная система социальной сферы протестирована в Житомирской, Ровенской и Винницкой областях. Это позволило получить обратную связь по работе системы и предложения по улучшению ее функционала. Сейчас идет подключение сотрудников управления соцзащиты из других областей для ее внедрения по всей стране.
Помощь внутренним переселенцам: последние новости
- Правительство хочет упростить порядок выдачи пенсий для переселенцев из временно оккупированных Крыма и Севастополя. В частности, теперь им не потребуется подтверждение уполномоченного органа россии о том, что человеку не назначалась пенсия на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.
- В Верховной Раде было предложено обеспечить бесплатный проезд для переселенцев во время военного положения. Согласно замыслу обеспечение этих изменений возлагается на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.
- Также власти обеспечат теплой одеждой детей ВПЛ. Так, дети до 14 лет получат теплые наборы, в которых будут курточки, свитера, зимние штаны, термобелье и т.д.
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