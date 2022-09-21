Ця система дозволяє централізувати призначення, нарахування та виплати для ВПО. Завдяки їй внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати соціальні послуги за місцем перебування.

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Що Єдина інформаційна система дасть переселенцям

Єдина інформаційна система соціальної сфери передбачає, що органи соцзахисту надаватимуть послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Вона значно прискорить отримання допомоги та розв'язання проблемних питань переселенців.

Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку ВПО у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування,

– заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Відтак, внутрішні переселенці у будь-якому місті у регіональному управлінні соцзахисту зможуть:

змінити у довідці ВПО неактуальне місце проживання;

виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки ВПО;

з’ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання.

Переваги новації для працівників соцзахисту

Як зазначили в Мінсоцполітики, ця система також полегшить роботу співробітникам управління соцзахисту, адже

В автоматичному режимі відкриватимуться особові рахунки.

Завдяки реалізованим обмінам перевірка документів буде також автоматичною.

Електронні справи буде значно зручніше передавати з управління в управління в регіоні та між ними.

Урядовий портал повідомив, що Єдину інформаційну систему соціальної сфери протестували у Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Це дозволило отримати зворотний зв’язок по роботі системи та пропозиції щодо покращень її функціоналу. Зараз триває підключення співробітників управління соцзахисту з інших областей для її впровадження по всій країні.

Допомога внутрішнім переселенцям: останні новини

Уряд хоче спростити порядок видачі пенсій для переселенців з тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Зокрема, тепер їм не потрібно буде підтвердження уповноваженого органу росії про те, що людині не призначалась пенсія на території тимчасово окупованих Криму та Севастополя.

У Верховній Раді запропонували забезпечити безкоштовний проїзд для переселенців під час воєнного стану. Згідно з задумом, забезпечення цих змін покладається на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Також влада забезпечить теплим одягом діток ВПО. Так, діти до 14 років отримають теплі набори, у яких будуть курточки, светри, зимові штани, термобілизна тощо.

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