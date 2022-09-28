Відповідні зміни уряд затвердить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

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Як повторно подати заявку

Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву, або ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у переселенців під час подання заяв чи взяття на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:

  • 15 – 48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
  • +38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / Telegram / Viber;
  • +38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

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