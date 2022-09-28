Відповідні зміни уряд затвердить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.
До теми З жовтня ВПО зможуть отримувати послуги за місцем фактичного перебування
Як повторно подати заявку
Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву, або ж надіслати її поштою.
Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.
У разі виникнення проблем у переселенців під час подання заяв чи взяття на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:
- 15 – 48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;
- +38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / Telegram / Viber;
- +38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.
Виплати ВПО в Україні: останні новини
- В Україні переселенці можуть розраховувати на допомогу від держави, волонтерів та міжнародних організацій.
- На сьогодні найбільше виплатила допомогу продовольча програма ООН. Від неї кошти отримали більш як 670 тисяч осіб. Виплачують по 2 200 гривень три місяці.
- До речі, грошова допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні на одну особу складає 2,5 тисячі гривень на місяць з можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги.
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