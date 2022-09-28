Відповідні зміни уряд затвердить найближчим часом. Варто зазначити, що наразі прийом таких заявок триває до 1 жовтня.

До теми З жовтня ВПО зможуть отримувати послуги за місцем фактичного перебування

Як повторно подати заявку

Щоб подати повторну заявку, необхідно прийти особисто до органу соцзахисту та написати ще одну заяву, або ж надіслати її поштою.

Органи соцзахисту зобов’язані прийняти у людини повторну заяву та розглянути її – навіть, якщо вона зараз не може підтвердити подання першої заяви до 30 квітня.

У разі виникнення проблем у переселенців під час подання заяв чи взяття на облік, звертайтесь до Мінреінтеграції:

15 – 48 – цілодобова гаряча лінія з кризових питань;

– цілодобова гаряча лінія з кризових питань; +38 (096) 078 84 33 – гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / Telegram / Viber;

– гаряча лінія для дзвінків з-за кордону та з ТОТ, WhatsApp / Telegram / Viber; +38 (066) 813 62 39 – гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО.

Виплати ВПО в Україні: останні новини

В Україні переселенці можуть розраховувати на допомогу від держави, волонтерів та міжнародних організацій.

На сьогодні найбільше виплатила допомогу продовольча програма ООН. Від неї кошти отримали більш як 670 тисяч осіб. Виплачують по 2 200 гривень три місяці.

До речі, грошова допомога від Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні на одну особу складає 2,5 тисячі гривень на місяць з можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги.

Варте уваги – Як і хто отримає від держави 250 тисяч гривень на бізнес: дивіться відео