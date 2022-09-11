Иван рассказал, что предчувствовал войну. Хотя вечером 23 февраля ложился спать со спокойной душой.

К теме "Я – в безопасности, а родные тряслись в подвале": Иван из Бородянки о войне и собственном деле во Львове

"Я помню, что еще 16 февраля все были так напряжены, но как-то уже потом оно сошло. Говорили, что россия начнет войну 16, 18, 21, 23 февраля, и ничего не произошло. Вечером 23 февраля все легли спать со спокойной душой, а потом мы проснулись от звуков авиации", – сказал Иван.

Ехали, когда высаживался вражеский десант

Парень объяснил, что Ирпень, Гостомель и Буча находятся рядом. Когда россияне захватывали город, у Ивана и его близких не было понимания, как поступать и что делать дальше. Людям не удалось вывезти многое, брали только необходимое.

И когда десант уже высаживался в Гостомеле, мы все это слышали. А когда ехали по трассе, которая пролегала мимо, то еще и видели,

– отметил парень.

Кстати Харьков, как Сирия – там боевые действия, все развалено: история Владислава о переезде во Львов

Не смог попасть домой

Иван напомнил, что он не ночевал дома за день до 24 февраля. Парень остался у друга в Ирпене, потому что на следующий день планировал ехать в Бучу по работе, а из Ирпеня туда ближе, чем из Бородянки.

"Фактически, все вещи, которые взял к другу, – ноутбук и немного одежды", – отметил Иван.

Когда он уезжал из Киевщины, то так и не попал домой.

Обратите внимание – история Ивана из Бородянки, переехавшего во Львов: смотрите видео