Об этом рассказал украинский предприниматель Иван Демченко в рамках проекта СВОИ на 24 канале. О его непростой истории переезда, родных, живших в оккупации, новом доме и открытии собственного дела во Львове читайте по ссылке.

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Заминирование отразилось на жизни мирных жителей

До полномасштабной войны Иван Демченко жил в Бородянке. Парень учился в Киево-Могилянской академии и мечтал сделать что-нибудь полезное для своего города. Однако после нападения россиян он был вынужден покинуть родной дом и переехать во Львов.

Сейчас, если честно, я уже не знаю, где я себя чувствую дома – здесь или в Киеве. Пожалуй, больше здесь. Я, наверное, не смогу уже там жить,

– заметил Иван.

Он хотел бы, и уже даже планирует, вернуться в Бородянку, чтобы что-то там делать и улучшать город. Однако для этого нужно, чтобы появилось больше возможностей, ресурсов или проектов для молодежи.

"Жизнь в Киевской области стала ограниченной. Я даже не могу выйти в поле. Почему? Потому что там – мины. Свернуть направо, налево нельзя, потому что случится еще что-то, не дай Бог, плохое", – подытожил Иван.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 10 сентября рассказала, что ее шокировал уровень заминированности, которую оставили после себя российские оккупанты в Киевской области. Ведь даже в пригороде столицы остается высокий уровень опасности.

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