Про це розповів український підприємець Іван Демченко у межах проєкту СВОЇ на 24 каналі. Про його непросту історію переїзду, рідних, які жили в окупації, новий дім та відкриття власної справи у Львові читайте за посиланням.

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Замінування позначилися на житті мирних жителів

До повномасштабної війни Іван Демченко жив у Бородянці. Хлопець навчався у Києво-Могилянській академії та мріяв зробити щось корисне для свого міста. Однак після нападу росіян він був змушений покинути рідний дім та переїхати до Львова.

Зараз, якщо чесно, я вже не знаю, де я себе почуваю більш вдома – тут чи у Києві. Мабуть, більше вже тут. Я, мабуть, не зможу вже там жити,

– зауважив Іван.

Він хотів би, і вже навіть планує, повернутися у Бородянку, щоб щось там робити та якось покращувати місто. Проте для цього потрібно, щоб з'явилося більше можливостей, ресурсів чи якихось проєктів для молоді.

"Життя на Київщині стало обмеженим. Я навіть не можу вийти в поле. Чому? Бо там – міни. Звернути праворуч, ліворуч не можна, бо станеться ще щось, не дай Боже, погане", – підсумував Іван.

Зверніть увагу! Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 10 вересня розповіла, що її шокував рівень замінованості, яку залишили по собі російські окупанти на Київщині. Адже навіть у передмісті столиці залишається високий рівень небезпеки.

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