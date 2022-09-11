Іван розповів, що передчував війну. Хоча ввечері 23 лютого лягав спати зі спокійною душею.

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"Я пам'ятаю, що ще 16 лютого всі були такі напружені, але якось вже потім воно зійшло. Казали, що росія почне війну 16, 18, 21, 23 лютого, і нічого не сталося. Ввечері 23 лютого всі лягли спати зі спокійною душею, а потім ми прокинулися від звуків авіації", – сказав Іван.

Їхали, коли висаджувався ворожий десант

Хлопець пояснив, що Ірпінь, Гостомель та Буча розташовані поряд. Коли росіяни захоплювали місто, що в Івана та його близьких не було розуміння, як діяти й що робити далі. Людям не вдалось вивезти багато речей, брали лише необхідне.

І коли вже десант висаджувався в Гостомелі, ми все це чули. А коли їхали трасою, що пролягала повз, то ще й бачили,

– зазначив хлопець.

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Не зміг потрапити додому

Іван пригадав, що він не ночував вдома за день до 24 лютого. Хлопець залишився у друга в Ірпені, бо наступного дня планував їхати у Бучу по роботі, а з Ірпеня туди ближче, ніж з Бородянки.

"Фактично, всі речі, які взяв до друга, – ноутбук і трохи одягу", – зазначив Іван.

Коли він виїжджав з Київщини, то так і не потрапив додому.

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