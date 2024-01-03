Так, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль не является звездой на флаге США. Так что будет принимать решение исключительно с учетом собственных интересов.

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"Мы не являемся еще одной звездой на американском флаге"

Итамар Бен-Гвир подтвердил свою приверженность идее выселения палестинцев из Сектора Газы. Заявил, что Израиль будет принимать решение исключительно с учетом собственных интересов.

Я действительно восхищаюсь США, но со всем уважением, мы не являемся еще одной звездой на американском флаге. Соединенные Штаты — наш лучший друг, но прежде всего мы будем делать то, что хорошо для государства Израиль,

– подчеркнул министр.

Также чиновник отметил, что эмиграция сотен тысяч людей из Газы позволит жителям приграничной территории вернуться домой и жить в безопасности, а еще защитит солдат ЦАХАЛ.

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Что этому предшествовало