Так, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір заявив, що Ізраїль не є зіркою на прапорі США. Тож прийматиме рішення виключно з огляду на власні інтереси.

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"Ми не є ще однією зіркою на американському прапорі"

Ітамар Бен-Гвір підтвердив свою прихильність до ідеї виселення палестинців з Сектора Гази. Заявив, що Ізраїль прийматиме рішення виключно з огляду на власні інтереси.

Я дійсно захоплююся США, але з усією повагою, ми не є ще однією зіркою на американському прапорі. Сполучені Штати — наш найкращий друг, але перш за все, ми будемо робити те, що добре для Держави Ізраїль,

– підкреслив міністр.

Також посадовець зазначив, що еміграція сотень тисяч людей з Гази дозволить жителям прикордонної території повернутися додому й жити в безпеці, а ще захистить солдатів ЦАХАЛ.

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