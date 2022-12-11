Переселенка Диана из-за войны переехала из Краматорска во Львов. В рамках проекта 24 канала СВОИ она развенчала мифы, распространяемые в сети, мол, во Львове местные наживаются на войне.

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Переселенка Диана дважды убегала от войны

Женщина убегала от войны дважды, ведь в 2014 году россияне временно захватили Краматорск. Вернувшись в родной город, Диане вместе с двумя сыновьями снова пришлось спасаться от российских снарядов в 2022-м.

Переселенка рассказала, что во Львове им помогают изо всех сил. Она даже призналась, что ей стыдно за людей, которые что-то требуют от тех, кто им помогает.

"Мне очень стыдно за людей, которые что-то еще требуют от тех, кто нам помогает. Я очень благодарна совладельцу фитнес-центра, где мы живем. Нам помогают изо всех сил. Наша администратор даже присматривала за малышом, пока я лечила зуб", – сказала она.

Мне во Львове очень комфортно. Читаю иногда о "уехали за границу, а квартиры сдают за безумные деньги". Я с этим не сталкивалась. Люди сделали все, чтобы мы могли чувствовать себя здесь комфортно. Волонтеры приносили вещи, продукты,

– заявила женщина.

По словам Дианы, во Львове также сильна моральная поддержка.

"Когда ударили во Львове неподалеку от фитнес-центра (имеющего укрытие), люди спускались, видели нас, спрашивали "как вы здесь живете". Так они нам и борщ приносили, и голубцы готовили. Помощь очень сильная, и моральная поддержка также" , – рассказала она.

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