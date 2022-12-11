Переселенка Діана через війну переїхала з Краматорська у Львів. У рамках проєкту 24 каналу СВОЇ вона розвінчала міфи, які поширюють у мережі, мовляв, у Львові місцеві наживаються на війні.

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Переселенка Діана двічі тікала від війни

Жінка тікала від війни двічі, адже у 2014 році росіяни тимчасово захопили Краматорськ. Повернувшись у рідне місто, Діані разом з двома синами знову довелося рятуватися від російських снарядів у 2022-у.

Переселенка розповіла, що у Львові їм допомагають з усіх сил. Вона навіть зізналася, що їй соромно за людей, які щось вимагають від тих, хто їм допомагає.

"Мені дуже соромно за людей, які щось ще вимагають від тих, хто нам допомагає. Я дуже вдячна співвласнику фітнес-центру, де ми мешкаємо. Нам допомагають з усіх сил. Наша адміністраторка навіть наглядала за малим, доки я лікувала зуб", – сказала вона.

Мені у Львові – дуже комфортно. Читаю іноді про "повиїжджали за кордон, а квартири здають за шалені гроші". Я з цим не стикалася. Люди зробили все, щоб ми могли почуватися тут комфортно. Волонтери приносили речі, продукти,

– заявила жінка.

За словами Діани, у Львові також сильна моральна підтримка.

"Коли вдарили у Львові неподалік від фітнес-центру (який має укриття), люди спускалися, бачили нас, запитували "як ви тут живете". То вони нам і борщ приносили, й голубці готували. Допомога дуже сильна, й моральна підтримка також", – розповіла вона.

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