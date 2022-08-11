Мы не считали деньги, а просто начали вкладывать – переселенка о новом бизнесе во Львове
Оксана Дубик в конце марта была эвакуирована из Мариуполя во Львов. В новом городе женщина открыла свой бизнес и пытается жить в новых реалиях.
Муж Оксаны – защитник "Азовстали". Он находится в русском плену. Женщина пообещала ему, что в случае критической ситуации уедет во Львов. Так и поступила. Свою историю переселенка из Мариуполя рассказала журналистам 24 канала для проекта "СВОИ".
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Как Оксана открыла свой магазин во Львове
Чтобы отвлечь внимание от тревожных мыслей, Оксана решила найти себе какое-нибудь дело в новом городе. В Мариуполе женщина работала строителем, а во Львове кардинально изменила сферу деятельности и открыла цветочный магазин.
Идея собственного магазина возникла у Оксаны, когда пошла с подругами на кофе. На следующий день после этого женщины договаривались с риелтором о поиске помещения.
Нам подыскали это помещение, мы побеседовали с владельцами, и все очень быстро ушло. Мы даже не считали деньги, которые у нас есть, а просто начали вкладывать. У нас была грандиозная идея по этому магазину,
– рассказала Оксана.
Женщина надеется, что львовянам понравится ее магазин, она ведь очень старается. Иногда именно от местных берет идеи о том, какие цветы привести в магазин. Когда кто-нибудь приходит и спрашивай за конкретный цветок, Оксана говорит, что пока нет, но завтра привезет. Да женщина и формирует ассортимент магазина.
Оксана влюблена во Львов и местное население. Город и львовяне с радостью встретили украинку из Мариуполя. Соседи рассказали женщине о точках продаж и все показали. Оксана очень благодарит людей за помощь. Где останется после победы, женщина не знает. Говорит, что это решать будет мужчина. Сейчас главное, чтобы он жив вернулся из плена.