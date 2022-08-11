Чоловік Оксани – захисник "Азовсталі". Він перебуває у російському полоні. Жінка пообіцяла йому, що у випадку критичної ситуації виїде до Львова. Так і зробила. Свою історію переселенка з Маріуполя розповіла журналістам 24 каналу для проєкту "СВОЇ".

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Як Оксана відкрила свій магазин у Львові

Щоб відвернути увагу від тривожних думок, Оксана вирішила знайти собі якусь справу у новому місті. В Маріуполі жінка працювала будівельником, а у Львові – кардинально змінила сферу діяльності й відкрила квітковий магазин.

Ідея власного магазину виникла в Оксани, коли пішла з подругами на каву. Вже наступного дня після цього жінки домовлялися з рієлтором про пошук приміщення.

Нам підшукали це приміщення, ми поговорили з власниками, і все дуже швидко пішло. Ми навіть не рахували гроші, які у нас є, а просто почали вкладати. У нас була грандіозна ідея щодо цього магазину,

– розповіла Оксана.

Жінка сподівається, що львів'янам сподобається її магазин, адже вона дуже старається. Іноді саме від місцевих бере ідеї щодо того, які квіти привести в магазин. Коли хтось приходить й питай за конкретну квітку, Оксана каже, що наразі немає, але завтра привезе. Так жінка й формує асортимент магазину.

Оксана закохана у Львів та місцеве населення. Місто та львів'яни радо зустріли українку з Маріуполя. Сусіди розповіли жінці про точки продажу й усе показали. Оксана дуже дякує людям за допомогу. Де залишиться після перемоги жінка не знає. Каже, що це вирішувати буде чоловік. Зараз головне, щоб він живий повернувся з полону.

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