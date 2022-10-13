Всегда говорю детям, что дом там, где есть семья, – переселенка из Мариуполя о жизни в новом городе

Переселенка Лилия была вынуждена покинуть Мариуполь из-за войны. Сейчас женщина с детьми осваивается в новом городе.

По ее словам, ни один город, к сожалению, не сравнится с родным Мариуполем. Об этом Лилия рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ.

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Переселенка рассказывает о жизни в новом городе

Лилия вместе с 4-летним сыном и 7-летней дочерью уезжали из окруженного Мариуполя в первые дни марта. Сначала они с семьей уехали в Днепр, где пробыли 3 недели.

В настоящее время семья живет в Виннице. Сначала гостили у знакомых, а сейчас уже полгода снимают квартиру.

Лилия делится в интервью, что дети часто спрашивают, когда удастся вернуться домой. Они очень скучают по Мариуполю. Переселенка радует детей и уверяет, что не важно где ты находишься, однако важно с кем.

Вот, если семья рядом, значит, это и есть дом,

– убеждена Лилия.

Женщина признается, что тоже тоскует по родному городу. Говорит, что в последние годы Мариуполь сильно изменился. Реставрированные парки, новые детские площадки почти в каждом дворе – этого не хватает больше всего.

Обратите внимание Не важно, это Франковск, Киев, Буковель – это все дома, – переселенка

Оккупанты оставили жителей Мариуполя без воды, света, газа и даже жилья

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказывает, что город "начинает замерзать". Дело в том, что в это время года в Мариуполе начинаются азовские муссоны – очень мощный ветер с моря.

Захватчики оставили людей без жилья и нормальных условий проживания. У жителей Мариуполя нет ни света, ни газа, ни воды.

Люди готовят еду на улице. Советник считает, что скоро оккупанты начнут новые волны депортации мариупольцев под видом зимней эвакуации.

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