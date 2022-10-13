За її словами, жодне місто, на жаль, не зрівняється з рідним Маріуполем. Про це Лілія розповіла 24 каналу у рамках проєкту СВОЇ.

Читайте інтерв'ю повністю Ми собою накривали дітей, – жителька Маріуполя про порятунок з оточеного міста

Переселенка розповідає про життя в новому місті

Лілія разом з 4-річним сином та 7-річною донькою виїжджали з оточеного Маріуполя в перші дні березня. Спершу вони з сім'єю поїхали у Дніпро, де пробули 3 тижні.

Зараз сім'я живе у Вінниці. Спочатку гостювали у знайомих, а зараз вже пів року винаймають квартиру.

Лілія ділиться в інтерв'ю, що діти часто питають, коли вдасться повернутися додому. Вони дуже сумують за Маріуполем. Переселенка розраджує дітей та запевняє, що не важливо, де ти перебуваєш, проте важливо з ким.

Ось, якщо родина поруч, значить, це і є дім,

– переконана Лілія.

Жінка зізнається, що теж тужить за рідним містом. Каже, що за останні роки Маріуполь сильно змінився. Реставровані парки, нові дитячі майданчики майже у кожному дворі, – цього не вистачає найбільше.

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Окупанти залишили жителів Маріуполя без води, світла, газу і навіть житла

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповідає, що місто "починає замерзати". Річ у тім, що в цю пору року у Маріуполі починаються азовські мусони – це дуже потужний вітер з моря.

Загарбники залишили людей без житла та нормальних умов для проживання. У жителів Маріуполя немає ні світла, ні газу, ні води.

Люди готують їжу на вулиці. Радник вважає, що скоро окупанти почнуть нові хвилі депортації маріупольців під виглядом зимової евакуації.

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