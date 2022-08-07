Черновцы – второй дом, – переселенка рассказала щемящую историю о жизни на Западе

Елене и ее семье пришлось бежать от российской агрессии из Сум в Черновцы. Город на Западе стал для женщины вторым домом.

Елена рассказала свою историю 24 каналу в рамках проекта СВОИ. Из Сум переселенка уехала 24 февраля около 13:00. Женщина признается, что сначала у нее был шок.

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До этого был обычный рабочий день. Семья не покупала билеты и не заправила машину. Денег с банкоматов тоже не снимали. После смены на работе Елена пошла домой отдыхать.

А уже около 06:00 24 февраля Елена услышала первые взрывы. Дочке женщина сказала, что это – проехал грузовик. Ребенок не понимал, что происходит.

В дороге провели 2 суток

Семья приняла решение ехать на Запад. В дороге провели 2 дня. Муж позвонил людям, с которыми работал. Они согласились принять переселенцев. Так Елена с мужем и дочерью оказались в Черновцах.

Черновцы – невероятный город. Здесь очень хорошо относятся люди и к ребенку, и ко мне. Знакомые появились и друзья, они нам тоже помогают. Все пытаются помочь, – рассказала женщина.

Муж Елены – в ВСУ. В июне переселенка переехала на съемную квартиру. Дочка пошла на занятия.

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