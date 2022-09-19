Глупые и невежливые люди есть всюду, – переселенка о разделении украинцев с Запада и Востока

После полномасштабного наступления большое количество украинцев с Востока и Юга вынуждено было покинуть свои дома. Пережитый опыт помог многим людям моментально развенчать мифы, существовавшие годами.

Харьковчанка для проекта СВОИ дала интервью 24 каналу, в котором поделилась пережитым опытом во время войны. Маргарита Васильева, в частности, подчеркнула, что не нужно разделять украинцев.

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Восток и Запад Украины едины

После 24 февраля Маргарита вынуждена была бежать из своего родного Харькова с 9-месячным ребенком на руках и мужем. Сначала семья прибыла поездом во Львов, а затем отправилась в Ивано-Франковск. На новом месте женщине нравится, по ее словам, местные приняли семью очень радушно.

Также женщина констатировала, что бессмысленно разделять людей по региональному принципу.

Я считаю, что когда говорят, что люди с Запада и Востока совершенно разные, это все такая дура! Есть невежливые, глупые люди всюду. Куда бы ты ни поехал,

- сказала пани Маргарита.

Харьковчанка убеждена, что в нашем государстве гораздо больше " хороших, добрых людей, организовавшихся и помогающих другим ".

Как харьковчане живут на новом месте

Теперь семья Маргариты живет у друзей мужа Володи и Марии. По словам женщины, пара постоянно волонтерит. Кроме того, первое время они ездили в нее практически через неделю, чтобы привезти детское питание, одежду, памперсы и продукты.

Я очень благодарна всем, кто нам помог, кто поддерживает и помогает до сих пор,

– подытожила харьковчанка.

Маргарита в декрете, однако ей удалось попасть на бесплатную программу от ООН "Трамплин до равенства". Недавно женщина закончила изучать благодаря программе одну из ИТ-специальностей и планирует найти работу.

Какая ситуация заграницей с бежавшими от войны украинцами

Напомним , не так давно появилась информация, что 50 тысяч украинцев в Британии могут стать бездомными . В Соединенном Королевстве подходит к концу спонсорская программа Homes for Ukraine.

Правительство Британии пока не предложило альтернативы для граждан нашего государства, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны.

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