Села сравняли с землей, животных расстреляли, – рассказ переселенки о выезде из Херсона

российские военные в первые недели полномасштабной войны оккупировали часть Херсонщины и до сих пор препятствуют эвакуации гражданских. Переселенке Надежде Турицкой удалось выбраться из ада, и она рассказала, как выезжала из Херсона.

Вся скотина расстреляна, – переселенка Надежда

Надежда в рамках проекта 24 канала СВОИ рассказала, что во время эвакуации из Херсона ей пришлось взять минимум вещей, поскольку никто не знал, каким будет путь. Женщина призналась, что было тяжело оставить другие вещи.

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"Настолько тяжело было бросать свое. Нам сказали взять минимум вещей, потому что мы не знали, какой будет дорога. И ты просто находишься в квартире и понимаешь, что ты едешь и можешь больше сюда не вернуться", – сказала она.

Надежда рассказала, что они ехали через два села, которые из-за боевых действий были уничтожены до основания. По ее словам, были расстреляны животные.

Мы ехали через два села, они просто с землей… Вы даже не представляете насколько это страшно. Я уложила детей, чтобы они этого не видели. Вся скотина вот так расстреляна, опухла. Лошади, коровы, собаки,

– сказала женщина.

Также Надежда рассказала, как переживала, чтобы проехать российские блокпосты.

"Думаешь, едешь, и каждый блокпост: "Господи, лишь бы пропустили, Господи, лишь бы пропустили". Когда увидели наш флаг – выдохнули. После флага встретили наших военных. Мы их поблагодарили за то, что живы", – резюмировала переселенка.

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