Перестрелка в Броварах: подозреваемым избирают меру пресечения
В Броварском городском районном суде избирают меры пресечения для организаторов и участников перестрелки, которая произошла 29 мая 2020 года.
За заседанием в суде следили корреспонденты 24 канала.
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Служба судебной охраны пускала в зал не всех, а только по 2 задержанных и до 10 человек в зале суда в целом.
Сторона обвинения настаивает на том, чтобы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Из 21 задержанного, которым будут избирать меру пресечения, пока в зале только первых 2. Сейчас журналисты ожидают решений судей.
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Правоохранители в целом задержали 28 человек. Из них только 21 подозреваемому сегодня, 30 мая, изберут меру пресечения. В связи с тем, что только этим людям объявлены обвинения.
Смотрите фото с заседания корреспондентки 24 канала Виктории Покатиловой:
Смотрите видео корреспондентов 24 канала:
Перестрелка в Броварах: главное
- Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая. Участники – предприниматели, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальные перевозчики.
- В стрельбе приняли участие около 100 человек. Полиции уже удалось задержать несколько десятков злоумышленников, у них изъяли как травматическое, так и охотничье стрелковое оружие. На Киевщине начали спецоперацию на дорогах.
- В результате инцидента по меньшей мере 3 человека получили ранения.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко уточнил, что причиной перестрелки стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская ОГА.
- Из-за конфликта между перевозчиками уже "полетели головы" в винницкой полиции. Что касается самого Авакова, то по информации СМИ, должности он не лишится.