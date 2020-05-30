В Броварском городском районном суде избирают меры пресечения для организаторов и участников перестрелки, которая произошла 29 мая 2020 года.

За заседанием в суде следили корреспонденты 24 канала.

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Служба судебной охраны пускала в зал не всех, а только по 2 задержанных и до 10 человек в зале суда в целом.

Сторона обвинения настаивает на том, чтобы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Из 21 задержанного, которым будут избирать меру пресечения, пока в зале только первых 2. Сейчас журналисты ожидают решений судей.

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Правоохранители в целом задержали 28 человек. Из них только 21 подозреваемому сегодня, 30 мая, изберут меру пресечения. В связи с тем, что только этим людям объявлены обвинения.

Смотрите фото с заседания корреспондентки 24 канала Виктории Покатиловой:

Смотрите видео корреспондентов 24 канала:

Перестрелка в Броварах: главное