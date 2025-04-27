Однако не все баллистические ракеты украинские системы ПВО могли сбить. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что россияне постоянно занимаются усовершенствованием своих ракет.

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Дважды меняли траекторию

Романенко отметил, что к врагу и его возможностям нужно относиться объективно, и надо признать, что он занимается модернизацией и совершенствованием своего вооружения.

"Это касается, например, ракет "Искандер". Россияне модернизируют совместно с северокорейскими инженерами-ракетчиками, в частности, ракетные комплексы КN-23, которые имеют боевую часть мощностью в два раза большую, чем "Искандер", – почти 1 тонну", – подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Обратите внимание! По данным Defense Express, Россия совершает дополнительные работы с северокорейскими ракетами KN-23, чтобы достичь их большей точности и надежности. Изменения, которые были привнесены в ракету российскими специалистами, позволяют противнику активнее применять KN-23 для ударов по целям.

Траекторию полета "Искандера" россияне, по его словам, уже дважды меняли, однако украинские силы быстро приспосабливались и били эти ракеты по тем траекториям.

Однако за последнее время противник меняет эту траекторию, она будто стелется над поверхностью земли и маневрирует. Именно поэтому обнаруживать ее труднее, ведь реакция обслуживания зенитно-ракетных комплексов, которые стреляют по этим "Искандерам", уменьшилась,

– пояснил Игорь Романенко.

Также, по его словам, ухудшились возможности по выявлению, потому что на малой высоте очень трудно обнаруживать такие цели.

Соответственно, вероятность уничтожения российских баллистических ракет снизилась, и поэтому часть из них ликвидируется, а часть долетает до целей.

Напомним, что военный эксперт Павел Нарожный отметил, что россияне способны производить примерно 6 – 10 в месяц ракет "Искандер-М", а в год – до 100 единиц. По его словам, это "просто огромное количество", если сравнивать, сколько ракет к системам Patriot способны производить союзники Украины. Также россияне имеют северокорейские ракеты KN-23, которые фактически являются копией "Искандеров".