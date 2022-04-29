Перестрелка бурят с чеченцами: оккупанты не могут поделить добычу и не желают идти в наступление

На территории временно оккупированной Киселевки, что в Херсонской области произошла массовая перестрелка между военными России. Участие в ней приняли чеченцы и буряты.

По данным нашей разведки, в ночном инциденте отличились более 50 участников с каждой стороны. Точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

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Почему вспыхнул конфликт

Причины межэтнического конфликта состоят в нежелании бурят вести наступательные боевые действия и "неравноправии" условий с чеченцами. Последние вообще не бывают на передовой, оставаясь в тылу исключительно в качестве "заградительных отрядов".

Их задача – побуждать подразделения оккупантов к активным действиям. То есть, открывать огонь по тому, кто пытается отступать,

– отметили в разведке.

Еще одна причина, по утверждению Главного управления разведки, неравномерность распределения награбленного.

Россиянам обещали крымский сценарий

Выяснилось, что российским контрактникам была обещана операция по "крымскому сценарию". То есть отсутствие сопротивления со стороны Украины, выделение жилья на занятых территориях и спокойное прохождение службы

Увидев реальную картину, многие россияне отказались вести дальнейшую службу. Это повлекло за собой конфликт, разбираться в котором прибыли представители ФСБ. Часть военнослужащих после допросов увезли в неизвестном направлении. На место несения службы они не вернулись.

Чеченцы застрелили 12 раненых россиян: что об этом известно

Ранее украинская разведка подтвердила, что чеченцы застрелили 12 российских военных. Только потому, что они получили ранения. Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, это еще одно подтверждение тому, что Россия никак не единая.

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