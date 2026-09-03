Решения будут очень жесткими: в Офисе Президента отреагировали на перестрелку между СБУ и ГУР

2 сентября в Киеве произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР. Президент Украины потребовал привлечь к ответственности и принять кадровые решения в отношении участников инцидента. Впоследствии был издан указ, предусматривающий увольнение Олега Храмова с должности начальника Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ.

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя в беседе с 24 Каналом стрельбу в Киеве, подчеркнул, что Зеленский обратил внимание на недопустимость подобных действий между силовыми структурами, в данном случае – Службой безопасности и Главным управлением разведки.

Перестрелка между ГУР и СБУ: что будет дальше

В стиле президента, как отметил советник ОПУ, были приняты довольно жесткие решения, в том числе увольнение соответствующих лиц. Сегодня, по его словам, необходимо провести внутренние расследования и в ГУР, и в СБУ.

Далее следуют соответствующие приказы для того, чтобы определенную работу выполнили другие правоохранительные органы: Генеральная прокуратура и ГБР. Если есть подтвержденные факты сотрудничества с ФСБ (в отношении Каплунова – 24 Канал), это одно, но нужно, чтобы это было четко зафиксировано и доведено до сведения всех заинтересованных лиц. Далее все должно происходить в рамках законных процедур, независимо от того, какую функцию кто выполняет: как правоохранительный орган или как орган спецслужб,

– пояснил Подоляк.

Он высказался о том, что иногда между спецслужбами могут возникать недоразумения. Это, по его словам, характерно для разных стран. Периодически возникают определенные недоразумения, потому что у всех есть свои секретные процедуры и процессы. Но все же, как подчеркнул советник ОПУ, нужно находить в себе силы делать все четко, то есть дать возможность правоохранительным органам расследовать, что это было.

Далее должна последовать политическая и юридическая ответственность. Я думаю, что в этом вопросе Украина движется в правильном направлении и все эти шаги будут выполнены. Президент отреагировал довольно быстро и жестко. Мы видим и заявления СБУ, и заявления ГУР о том, что они готовы максимально открыто расследовать все это внутри страны,

– подытожил Подоляк.

Полная версия интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео