Изданию "Украинская правда" удалось получить видео инцидента.

Как развивались события во время перестрелки между ГУР и СБУ?

В сети 2 сентября появилась информация о том, что представители ГУР и СБУ устроили стрельбу в Днепровском районе Киева.

Сообщалось, что это связано с исчезновением зам РДК Степана Каплунова, о котором заявили ранее. На самом месте столкновения перекрывали дорогу.

Столкновение в Киеве: смотрите видео УП

Позже на место инцидента прибыли следователи ДБР и руководитель спецподразделения СБУ "Альфа". По данным "Украинской правды", в результате столкновения пострадали трое сотрудников ГУР.

Как инцидент комментировали во власти?

В официальных заявлениях СБУ говорилось о том, что якобы удалось предотвратить покушение на российского оппозиционера. В случае отреагировали, в частности, Кирилл Буданов и Владимир Зеленский. Президент назвал перестрелку "позорной".

ДБР и Офис Генпрокурора сразу принялись за расследование всех обстоятельств инцидента. Тем временем глава государства также подписал указ об увольнении начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензировании Службы безопасности Украины Олега Храмова.

По словам самого заместителя главы РДК Каплунова, стало известно, что его, мол, похитили представители СБУ и держали в наручниках 9 суток.