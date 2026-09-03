Соответствующий указ появился на сайте президента.

Что известно об Олеге Храмове

️Олег Храмов был уволен от должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.

Он занимал эту должность с 6 марта 2023 года.

О причинах такого кадрового решения не сообщается.

В то же время оно совпало с перестрелкой между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве 1 сентября. Утром 2 сентября СБУ заявила, что совместно с ГУР предотвратила подготовку теракта, который якобы организовывала ФСБ против российского оппозиционного деятеля.

Зеленский обсудил этот инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко, а к установлению всех обстоятельств происшествия также присоединится Государственное бюро расследований.

Президент отметил, что по результатам расследования должны быть приняты соответствующие решения – не только об установлении обстоятельств конфликта, но и об ответственности его участников и возможных кадровых решениях.