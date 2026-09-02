Об этом он сообщил в своем вечернем обращении.

Как Зеленский отреагировал на перестрелку между СБУ и ГУР?

Зеленский заявил, что обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко. К установлению всех обстоятельств происшествия присоединится Государственное бюро расследований.

Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация шаг за шагом,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент также подчеркнул, что по результатам расследования должны быть приняты соответствующие решения. Речь идет не только об установлении обстоятельств конфликта, но и об ответственности его участников и возможных кадровых решениях.

По словам Зеленского, руководители спецслужб также должны провести внутренние расследования в своих структурах.

Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб в отношении участников того, что произошло, и должны быть проведены внутренние расследования в обеих службах. Стрелять здесь, в Украине, можно только по российским оккупантам для защиты Украины. Ни одна другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто, что кому-то разрешено,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что подобные конфликты между украинскими силовыми структурами недопустимы. Он также четко заявил, что применение оружия в Украине допустимо лишь в рамках защиты государства от российской агрессии.

В настоящее время правоохранительные органы должны установить все детали инцидента, в частности действия каждого из его участников и причины, приведшие к перестрелке.

Напомним, в Киеве на улице Юрия Шумского произошла вооруженная стычка, в которой, по данным журналистов, могли быть задействованы представители СБУ и ГУР. Накануне Российский добровольческий корпус заявил о похищении своего заместителя командира по боевой работе Степана Каплунова.

Неизвестные взяли мужчину со двора его дома, после чего организация обратилась в ГУР, СБУ и ДБР. Впоследствии в Киеве раздались выстрелы, а на месте были замечены вооруженные люди в камуфляже и представители спецподразделения ГУР "Тимур". Утром СБУ заявила, что совместно с ГУР предотвратила подготовку теракта, который якобы организовывала ФСБ против российского оппозиционного деятеля.

Позже спецслужба сообщила, что во время следственных действий по одному из адресов группа людей совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу. Для пресечения сопротивления были привлечены бойцы "Альфы", а среди нападавших есть раненые и задержанные.

На место также прибыли представители ГУР, СБУ, "Альфы" и ДБР, после чего стороны договорились прекратить противостояние для проведения следственных действий.