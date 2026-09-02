В традиционном обзоре событий войны от аналитика 24 Канала Андрея Дрозды – анализ главных новостей суток, подробности операций и разбор ситуации на фронте по состоянию на 2 сентября 2026 года.

Киевская перестрелка между ГУР и СБУ: что произошло на улице Шумского

Традиционный обзор 24 Канала начинается с Киева, но не с дроновых или ракетных ударов, которые тоже были, а с сенсационной истории. Сначала Российский Добровольческий Корпус (РДК, российские оппозиционеры под крылом ГУР, – 24 Канал) заявил о похищении своего заместителя командира по боевой работе Степана Каплунова.

По словам РДК, несколько дней назад Каплунова похитили неизвестные во дворе его собственного дома. Они сразу обратились в ГУР, СБУ и ДБР, однако, по их словам, не получили четкой информации ни о месте нахождения Каплунова, ни о выдвинутых ему обвинениях.

Отдельно в РДК подчеркнули, что еще месяц назад его наградили, а теперь задержали. Начальник штаба РДК Александр Фортуна прямо заявил, что если Украина является правовым государством, то подобный произвол недопустим.

Из этого следует очень жесткая интерпретация: кто-то из силовиков якобы произвольно захватил человека, вывез его в неизвестном направлении, а об основаниях и статусе не сообщил.

Вчера на это заявление реакции со стороны властей или силовых органов не последовало. Зато ночью в Киеве произошла перестрелка на улице Юрия Шумского. На кадрах видео были видны вооруженные люди в камуфляже, а впоследствии стало ясно, что на место прибыл командир спецподразделения "Тимура" ГУР МО. Его пытались не пропустить, раздавались фразы на русском языке вроде: "Пропустите командира".

Ситуация выглядела не как скоординированные действия силовиков, а как открытый конфликт. Очевидцы и жители района писали, что слышали выстрелы.

Утром СБУ заявила, что совместно с ГУР МО предотвратила теракт, который ФСБ якобы готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину ко Дню Независимости.

Позже ГУР также опубликовало сообщение, в котором говорилось, что ГУР и СБУ якобы сорвали возможное совершение теракта против российского оппозиционного лидера, прибывшего в Киев по случаю Дня Независимости Украины. Но этот пост быстро исчез со страниц ГУР.

После этого начали появляться уже реальные кадры вооруженного столкновения на улице Шумского. Утром, по данным журналистов, на место прибыли представители ГУР, СБУ, Центра специальных операций "Альфа" СБУ и ГБР. Стороны договорились разрядить оружие, чтобы можно было начать следственные действия. Уже тогда было известно о раненых.

Далее в новом заявлении СБУ уже говорилось, что в рамках досудебного расследования по факту террористического акта, организованного ФСБ, сотрудники Службы проводили неотложные следственные действия. Во время обыска по одному из адресов группа лиц совершила вооруженное нападение на оперативно-следственную группу.

Для пресечения нападения, по словам СБУ, был задействован спецподразделение "Альфа", правоохранители применили оружие. Там также указывалось, что задержанные относятся к одному из подразделений Сил обороны Украины, у них изъяли оружие и документы. Среди тех, кто оказывал сопротивление, есть раненые

В этой версии уже исчезает любое упоминание о ГУР, и поэтому весь сюжет выглядит как открытый конфликт между ключевыми спецслужбами государства на улицах Киева во время войны.

Это очень опасно для государственной безопасности, обороны и общества. Комментариев от министра обороны, руководителя СБУ или президента нет. Все молчат (кроме Буданова). Общество часто слышит: гражданским нельзя разрешать огнестрельное оружие, иначе наступит хаос. Но здесь хаос в Киеве устроили сами СБУ и ГУР, начав фактически открытую войну между собой.

Это не первый симптом. Уже было много свидетельств и ситуаций, указывающих на конкретные, агрессивные конфликты между ГУР и СБУ в различных сферах. Можно вспомнить историю с подрывом олигарха Ермолаева, находящегося под санкциями, в Монако, где также всплывали версии о причастности сотрудников ГУР. Или расстрел сотрудниками СБУ агента ГУР, банкира Дениса Киреева, в 2022 году.

Украина закрывает российское небо

Президент Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что авиакомпании, которые до сих пор работают в российском воздушном пространстве, должны осознать: российское небо становится опасным.

Президент объяснил это тем, что Россия совершает атаки на украинское воздушное пространство дронами и ракетами, а значит, Украина может перенести эту опасность в российское небо.

Зеленский также предупредил каждую авиакомпанию, каждого страховщика и всех, кто пользуется российскими аэропортами, что безопасные времена в небе России закончились.

Заявление президента Зеленского – смотрите видео:

Заявление украинского лидера – сигнал к блокировке любого авиасообщения в России. Чтобы аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и других больших городов не работали. Похоже, речь идет о масштабной кампании изнурения, которая должна ударить не только по нефтепереработке, но и по логистике и внутренним перелетам в РФ.

В американской прессе ранее упоминали об "Операции M&M’s", которую якобы разрабатывал министр обороны Федоров. Тогда речь шла о тысячах недорогих дронов с технологиями искусственного интеллекта, которые могли бы парализовать аэропорты в России. Похоже, теперь настало время M&M’s.

Уже есть реакция перевозчиков: падают акции "Аэрофлота", авиакомпания Pegasus отменила рейсы между Москвой и Турцией, а в целом уже чуть ли не семьдесят рейсов отменены или отложены.

Путин назвал эти действия "государственным терроризмом Украины". Однако диктатор явно забыл, что именно Россия давно занимается государственным терроризмом, в частности, пытаясь взорвать не только украинские самолеты, но и немецкие, о чем вчера прямо заявили правительственные чиновники ФРГ, обвинив в этом Россию.

Фронт, Путин и его ложь об "окружении" и Сумах

В Бишкеке Путин заявил, что пообщался с Герасимовым (начальником Генштаба РФ, – 24 Канал) и получил якобы объективную картину поля боя.

На основании полученной "информации" Путин утверждал, что Россия якобы наращивает темпы наступления повсеместно. На самом деле темпы российского наступления за лето упали, а продвижение на фронте ничтожно.

Наиболее показательной является ложь Путина о Сумах – название этого города, кстати, также не подчинилось диктатору.



Стендап Путина в Бишкеке получился жалким / Фото – Кремль

Путин заявил, что до Сум осталось всего 12 километров (при этом месяцем ранее он говорил о якобы 10,5 километрах). Также Путин заявил об "окружной" Сум, которой в городе просто не существует.

В реальности, по данным DeepState, от района Юнаковки, где идут бои, до окраин Сум – примерно 20 – 22 километра. Если бы россияне находились в 12 километрах, то уже прошли бы ряд сел и стояли бы совсем на других рубежах, чего не наблюдается.

Еще одно нелепое заявление Путина – о якобы освобождении Святогорска. На самом деле город контролируется украинскими войсками, а на этом направлении сейчас, напротив, происходят контратаки украинских сил, в частности подразделений 3-го армейского корпуса.

Там наносятся фланговые удары по российскому выступу на Лиманском направлении, а некоторые иностранные обозреватели даже говорят об успешном украинском контрнаступлении и освобождении значительной территории.



Дед не вывозит / Фото – Кремль

Путин также утверждал, что в районе Песков Радьковских, возле Боровой, окружено около пяти тысяч украинских военных, а еще две тысячи якобы окружены на севере Харьковской области. Это полная ложь. Для такого окружения россияне, как минимум, должны были бы выйти к Оскольскому водохранилищу, чего не произошло и близко.

Путин также говорил о 270 квадратных километрах, которые российские войска якобы захватили в августе, и о 15 населенных пунктах. Реальная статистика может оказаться совсем другой, особенно с учетом Лиманской контрнаступательной операции. Но о ее результатах пока молчим.

Интересно, что Путин признал проблему с ударами по НПЗ, но снова солгал, заявив, что отремонтировать нужно лишь 10 %, а Россия потеряла всего 1% ВВП. На самом деле пострадало гораздо больше российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Добропольское направление и новая структура управления обороной

На Добропольском направлении 425-й отдельный штурмовой полк "Скеля" перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса НГУ "Азов".

В заявлении "Азова" говорится, что в течение августа несколько батальонов "Скели" вместе с управлением полка были переброшены в зону ответственности корпуса, где выполнили боевые задачи по зачистке проникшего противника в зонах обороны бригад. Там также отметили улучшение исполнительской дисциплины и минимизацию потерь.



Ситуация в районе Доброполья / Скриншот карты DeepState

Речь идет о сведении разрозненных сил полка на одном участке фронта. Часть батальонов "Скели", ранее действовавших в Харьковской области, может вернуться в Донецкую область и объединиться на Добропольском направлении.

"Скеля" – это большая группировка, располагающая значительным личным составом, и союз со структурами "Азова" может сделать ее еще более эффективной.

Новая модель обороны Донецкой области становится более понятной. Генерал Билецкий возглавит группировку, которая будет отвечать за Лиман, Славянск, Краматорск и Дружковку, а Денис Прокопенко и корпус "Азов" – за более южный участок, в частности район Доброполья.

Обзор событий войны от Андрея Дрозды за 2 сентября 2026 года – смотрите видео: