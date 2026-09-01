Об этом говорится в заявлении начальника штаба РДК Александра Фортуны.

Что известно о похищении Каплунова?

После того как стало известно об исчезновении Каплунова, представители РДК сразу обратились в ГУР, СБУ и ДБР и сообщили о ситуации.

По их словам, до сих пор нет четкой информации о местонахождении Каплунова и выдвинутых ему обвинениях.

К расследованию, как утверждают в РДК, привлечены омбудсмены, а адвокаты направили соответствующие запросы.

Также в организации подчеркнули, что примерно месяц назад Каплунова наградили, а теперь его задержали.

Начальник штаба РДК Александр Фортуна заявил, что подобная ситуация недопустима для правового государства. Он призвал обеспечить законность и не допустить произвола силовых структур.

Если Украина – правовое государство, а не территория, скатывающаяся в беззаконие и тотальный произвол силовиков, как, например, Российская Федерация, то подобное просто недопустимо!

– подчеркнул Фортуна.

Напомним, что РДК – Российский добровольческий корпус – это военное подразделение, сформированное в августе 2022 года преимущественно из граждан России, выступивших против режима Владимира Путина и воюющих на стороне Украины. По состоянию на август 2026 года украинская разведка официально подтверждает, что РДК входит в состав "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.