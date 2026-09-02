Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Як Зеленський відреагував на стрілянину між СБУ та ГУР?

Зеленський заявив, що обговорив інцидент із Генеральним прокурором Русланом Кравченком. До встановлення всіх обставин події долучиться Державне бюро розслідувань.

Генеральний прокурор і Державне бюро розслідувань зʼясують всі деталі: будуть перевірені всі свідчення та заяви учасників цієї історії, вся ситуація покроково,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що за результатами розслідування мають бути ухвалені відповідні рішення. Йдеться не лише про встановлення обставин конфлікту, а й про відповідальність його учасників та можливі кадрові рішення.

За словами Зеленського, керівники спецслужб також мають провести внутрішні розслідування у своїх структурах.

Має бути відповідальність, в тому числі кадрові рішення керівників спецслужб щодо учасників того, що сталося, та мають бути внутрішні розслідування в обох службах. Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів для захисту України. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено,

– наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що подібні конфлікти між українськими силовими структурами є неприпустимими. Він також чітко заявив, що застосування зброї в Україні допустиме лише в межах захисту держави від російської агресії.

Наразі правоохоронні органи мають встановити всі деталі інциденту, зокрема дії кожного з його учасників та причини, які призвели до стрілянини.

Нагадаємо, у Києві на вулиці Юрія Шумського сталася збройна сутичка, у якій, за даними журналістів, могли бути задіяні представники СБУ та ГУР. Напередодні Російський добровольчий корпус заявив про викрадення свого заступника командира з бойової роботи Степана Каплунова.

Чоловіка невідомі забрали з двору його будинку, після чого організація звернулася до ГУР, СБУ та ДБР. Згодом у Києві пролунали постріли, а на місці помітили озброєних людей у камуфляжі та представників спецпідрозділу ГУР "Тимура". Вранці СБУ заявила, що спільно з ГУР запобігла підготовці теракту, який нібито організовувала ФСБ проти російського опозиційного діяча.

Пізніше спецслужба повідомила, що під час слідчих дій за однією з адрес група людей здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу. Для припинення спротиву залучили бійців "Альфи", а серед нападників є поранені та затримані.

На місце також прибули представники ГУР, СБУ, "Альфи" та ДБР, після чого сторони домовилися припинити протистояння для проведення слідчих дій.