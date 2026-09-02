Сообщения о стрельбе начали распространяться в социальных сетях ночью и утром. Впоследствии спецслужбы предоставили официальную информацию об инциденте.

Что говорят в СБУ и в ОГП?

В Службе безопасности Украины заявили, что перестрелка в Киеве произошла во время проведения неотложных следственных действий в рамках уголовного производства по террористическому акту, организованному российской ФСБ.

Оперативники и следователи проводили обыск по одному из адресов, когда на них напала вооруженная группа людей. Нападавшие, как утверждают в спецслужбе, пытались сорвать проведение процессуальных действий, а также заблокировали автомобилями проезд, которым правоохранители прибыли на место.

Для остановки вооруженного сопротивления и обеспечения безопасности сотрудников СБУ привлекли бойцов Центра специальных операций "Альфа". Во время операции спецназовцы применили оружие, чтобы остановить приступ.

В результате столкновения несколько человек, сопротивлявшихся правоохранителям, получили ранения. Все нападавшие задержаны. После этого во время первоочередных следственных мероприятий правоохранители установили, что задержанные военнослужащие одного из подразделений Сил обороны Украины. У них изъяли оружие и документы.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование по факту угрозы и посягательства на жизнь работника правоохранительного органа,

– отметили в ОГП.

Каковы подробности предоставили в СМИ?

По данным источников "Украинской правды", инцидент может быть связан с исчезновением Степана Каплунова – заместителя командира по боевой работе подразделения ГУР "Русский добровольческий корпус".

По информации собеседников издания, по состоянию на утро противостояние между представителями двух спецслужб продолжалось. Предварительно, в результате столкновения пострадали трое сотрудников ГУР.

В то же время правоохранители, находившиеся непосредственно на месте происшествия, сообщили корреспонденту "Украинской правды", что там проводится специальная полицейская операция.

После начала конфликта на место происшествия начали прибывать представители обеих спецслужб. Затем туда приехали следователи Государственного бюро расследований. Также на месте был замечен руководитель Центра специальных операций "А" СБУ.

По прибытии следователям удалось договориться о прекращении активного противостояния и отложить оружие. Это позволило приступить к необходимым следственным действиям.

Посторонние лица к месту инцидента не допускаются. Также нет официального подтверждения связи между перестрелкой и исчезновением Степана Каплунова. Информация о количестве пострадавших и других деталях ситуации может уточняться.

Территорию перекрыли

Из-за инцидента правоохранители ограничили доступ к месту происшествия. Движение автомобилей, как отмечает корреспондентка 24 Канала, перекрыли в обоих направлениях, а прохожих полицейские не пропускали в опасный участок и направлялись по другим маршрутам.



Перекрыта дорога на Березняках из-за стрельбы между ГУР и СБУ / Фото 24 Канала

В связи с перекрытием улицы Юрия Шумского претерпело изменения и движение общественного транспорта. В частности: