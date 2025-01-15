Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LIGA.net. Отмечается, что соответствующее заявление сделала представитель управления коммуникаций командования Сухопутных сил Марина Голуб.

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Что в Сухопутных войсках говорят о переводе

Марина Голуб на пресс-конференции прокомментировала перевод специалистов в пехоту.

Спросите у любого командира любого звена, начиная от командира взвода и заканчивая командиром батальона или полка и даже теми же генералами. Они вам сообщат, что в жизни он никогда не отдаст высокопрофессионального специалиста – пилота, танкиста, артиллериста и не отправит его в пехоту. Потому что он потеряет свое преимущество,

– сказала она.

Между тем в районном ТЦК в Киеве заявили, что есть также категории граждан, которые по состоянию здоровья пригодны к службе только в частях обеспечения или центрах комплектования. По словам заместителя начальника ТЦК майора Ларисы Козак, ей неизвестны случаи перевода таких военных на боевые должности, в частности в пехоту.

Она также отметила, что сейчас существует перечень определенных должностей, которые предусмотрены на период военного времени, и они могут меняться или ликвидироваться – именно в таком случае возможны переводы.

Напомним, ранее стало известно, что в воинские части Воздушных сил Вооруженных Сил Украины 12 января поступили телеграммы о массовом переводе большого количества личного состава в пехотные подразделения. В ответ в Воздушных силах заверили, что по состоянию на сейчас никаких подобных переводов ни среди авиационных техников, ни среди других важных специальностей не планируют.