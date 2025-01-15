Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LIGA.net. Зазначається, що відповідну заяву зробила представниця управління комунікацій командування Сухопутних сил Марина Голуб.

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Що у Сухопутних військах кажуть про переведення

Марина Голуб на пресконференції прокоментувала переведення фахівців у піхоту.

Запитайте у будь-якого командира будь-якої ланки, починаючи від командира взводу і закінчуючи командиром батальйону чи полку і навіть тими самими генералами. Вони вам повідомлять, що в житті він ніколи не віддасть високофахового спеціаліста – пілота, танкіста, артилериста і не відправить його у піхоту. Тому що він втратить свою перевагу,

– сказала вона.

Тим часом у районному ТЦК в Києві заявили, що є також категорії громадян, які через стан здоров'я придатні до служби лише у частинах забезпечення чи центрах комплектуваннях. За словами заступниці начальника ТЦК майора Лариси Козак, їй невідомі випадки переведення таких військових на бойові посади, зокрема у піхоту.

Вона також зазначила, що зараз існує перелік певних посад, які передбачені на період воєнного часу, і вони можуть змінюватися або ліквідовуватися – саме в такому випадку можливі переведення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до військових частин Повітряних сил Збройних Сил України 12 січня надійшли телеграми про масове переведення великої кількості особового складу у піхотні підрозділи. У відповідь у Повітряних силах запевнили, що станом на зараз жодних подібних переведень ані серед авіаційних техніків, ані серед інших важливих спеціальностей не планують.