Там зазначили, що переведення інженерно-технічного складу проводити не буде. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тво командувача Повітряних сил ЗС України генерала-лейтенанта Анатолія Кривоножко.

Дивіться також Переведення фахівців з Повітряних сил у піхоту: все, що відомо про скандал у Збройних Силах

Реакція Повітряних сил на скандал

Військові льотчики та їхні рідні масово повідомляють про переведення особового складу в піхоту. Втім, за даними Повітряних сил, станом на зараз жодних подібних переведень ані серед авіаційних техніків, ані серед інших важливих спеціальностей не планують.

Враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ, офіційно повідомляю – такі переведення здійснюватись не будуть! Це стосується й інших дефіцитних спеціальностей у Повітряних силах,

– заявив Кривоножко.

Також запевняє, що це не стосується й тих, хто навчався за кордоном на західній техніці зенітних ракетних військ, підготовлених воїнів з розрахунків мобільних вогневих груп, інших вузькоспеціалізованих фахівців, яких важко замінити кимось іншим.

Однак, за його словами, ситуація на фронті дійсно вимагає непростих рішень від вищого військового керівництва, зокрема це стосується і переведення в підрозділи інших родів та видів ЗСУ військовослужбовців Повітряних сил.

Тимчасовий виконувач обов'язків наголосив, що Повітряні сили уже не перший рік посилюють бойових побратимів на передовій, передусім це стосується підрозділів, які готуються на базі Зведеної стрілецької бригади Повітряних сил і воюють на найгарячіших напрямках фронту.

Таким чином Повітряні сили поетапно переводять в сухопутні підрозділи визначену кількість особового складу для посилення бригад на лінії фронту. Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які залучені для виконання завдань бойовою авіацією.

"Ми постійно проводимо роботу щодо посилення наших підрозділів зенітних ракетних військ, удосконалюємо систему роботи мобільних вогневих груп, підвищуємо ефективність застосування авіаційної компоненти, і такий розвиток Повітряних сил продовжуватиметься", – додав він.

До слова, незадовго до цього у Генштабі ЗСУ заявили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується.