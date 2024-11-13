Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

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Что известно о новых правилах перевода военных

По словам Черногоренко, теперь рапорт о переводе военнослужащих между подразделениями можно подать в цифровом виде, а сам процесс занимает всего несколько минут.

Она также рассказала о категориях военных, которые могут воспользоваться новой функцией.

Это военнослужащие, которые переводятся из тыловых частей в боевые. Далее из боевых частей в боевые. И из боевых в тыловые, если есть заключение ВВК, если лицо не занимает в своем подразделении должность, которая соответствует заключению ВВК,

– объяснила Черногоренко.

По словам Черногоренко, каждый военнослужащий, который подает рапорт через приложение "Армия+", может рассчитывать на рассмотрение его заявки в течение 72 часов. Военный получит ответ в течение этого времени, а в случае отказа ему будет предоставлено четкое объяснение причин такого решения.

"В чем преимущество, что сейчас есть прямая связь между военнослужащим подразделения и кадровым центром ВСУ. Есть прямое обращение именно в кадровый центр. В большинстве случаев, разрешения командиров не нужны. Если это согласование нужно, то кадровый центр сам направляет на согласование этот рапорт и решает этот вопрос в интересах военнослужащего", – отметила заместитель министра.