После этого члены наблюдательного совета "Нафтогаза" заявили, что уходят в отставку. Все из-за критики работы компании и решения правительства об увольнении Коболева.

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Действия Кабмина – противоречат законодательству

Эксперты заверили, что смена руководства "Нафтогаза", которую пытается сделать Кабмин – незаконна. Правительство якобы нарушает не только законодательство Украины, но и международные обязательства.

Кабмин не имеет полномочий увольнять главу компании. На это имеет право только наблюдательный совет, поэтому отставка ее представителей выгодна.

По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы, такие действия противоречат реформам корпоративного управления и законодательства о корпоративном управлении, а также – обязательствам Украины, которые она взяла на себя в рамках сотрудничества с западными партнерами.

Однако в правительстве нашли лазейку, как обычно это делают рейдеры, и нашли другой закон, который позволял им это сделать,

– сказал Фурса.

Увидели нарушение закона в смене руководства "Нафтогаза" и в Центре противодействия коррупции. Потому что такое решение Кабмина противоречит закону "О предотвращении коррупции". Поэтому обратились в Национальное агентство предотвращения коррупции.

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"Там должны проверить приведенные нами факты и инициировать расторжение контракта с Витренко через суд. Дискуссия "кто лучше – Коболев или Витренко" не имеет значения, если назначение или увольнение кого-либо из них нарушает закон", – подчеркнул председатель правления центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Коболев будет обжаловать решение

Андрей Коболев уже объявил о своих намерениях обжаловать решение. Ведь по словам экс-чиновника, его уволили без его ведома, а о назначении нового главы НАК "Нафтогаз" узнал из новостей.

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По словам политолога Владимира Фесенко, НАК "Нафтогаз" и раньше был убыточным. Цель реформы состояла в том, чтобы компания стала эффективной и прибыльной.

"Но как "Нафтогаз" получил доходность – за счет нас с вами, за счет резкого увеличения цены на газ и коммунальных тарифов", – сказал Фесенко.

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Коболев неоднократно заявлял, что его увольнение – это возможность иметь доступ к счету "Нафтогаза", на котором более 2 миллиардов долларов.

У меня есть большие ожидания, что этих денег очень быстро не будет. Они пойдут на удешевление газа, на большое строительство, на ряд направлений, которые должны повысить рейтинг власти,

– отметил экономист Олег Пендзин.

И теперь будет руководить НАК "Нафтогазом" Юрий Витренко. Тот самый, которого дважды не удалось назначить на должность вице-премьера и министра энергетики.

Смена руководства не повлияет на украинцев

По его словам, он получил предложение возглавить "Нафтогаз" от президента Владимира Зеленского и главы Кабмина Дениса Шмыгаля. В то же время в правительстве заверили, что смена руководства компании никоим образом "не коснутся" потребителей.

"Годовой тариф никто не будет предлагать увеличить. Более того, я думаю, что Витренко для того, чтобы показать, что он спасатель украинского народа, найдет возможности уменьшить предложение касательно летнего контракта", – подчеркнул Пендзин.

Запад выразил недовольство действиями в Украине

Такие перипетии в компании не остались незамеченными западными партнерами. Свое недовольство действиями украинского правительства уже заявили представитель Госдепа США и послы "Большой семерки". Ибо видели в этом политическое вмешательство.



Юрий Витренко заменил Андрея Коболева / Фото "Новое время"

Фурса заметил, не исключено, что давление на Украину усилится для того, чтобы это решение отыграли назад. "Если его отыграют назад, то мы останемся с хорошим корпоративным правлением, но "позором". Если не отыграют, то останется позор и одновременно полная дисфункция "Нафтогаза", – сказал Фурса.

Он добавил, что наблюдательный совет и правление уже выступили фактически против соответствующего решения и находятся в оппозиции к Витренко.

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Коболев и Витренко работали вместе в Стокгольмском арбитраже, когда отсудили у России большую сумму компенсации за газовые контракты – почти 3 миллиарда долларов. А также смогли отменить невыгодные Украине газовые договоренности с "Газпромом", подписанные во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Они были соратниками и даже друзьями, а потом поссорились. Как говорит сам Витренко, из-за политики по кадрам и разногласий, как должна развиваться добыча энергоресурсов. А вот эксперты видят другие причины этого противостояния – соперничество за руководящую роль в "Нафтогазе".