Після цього члени наглядової ради "Нафтогазу" заявили, що йдуть у відставку. Все через критику роботи компанії та рішення уряду про звільнення Коболєва.

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Дії Кабміну – суперечать законодавству

Експерти запевнили, що зміна керівництва "Нафтогазу", яке намагається зробити Кабмін – незаконне. Уряд нібито порушує не лише законодавство України, а й міжнародні зобов'язання.

Кабмін не має повноважень звільняти очільника компанії. На це має право лише наглядова рада, тож відставка її представників вигідна.

За словами інвестиційного банкіра Сергія Фурси, такі дії суперечать реформам корпоративного управління і законодавству про корпоративне управління, а також – зобов'язанням України, які вона взяла на себе в рамках співробітництва з західними партнерами.

Проте в уряді знайшли лазівку, як зазвичай це роблять рейдери, і знайшли інший закон, який дозволяв їм це зробити,

– сказав Фурса.

Побачили порушення закону у зміні керівництва "Нафтогазу" і в Центрі протидії корупції. Бо таке рішення Кабміну суперечить закону "Про запобігання корупції". Тож звернулись у Національне агентство запобігання корупції.

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"Там мають перевірити наведені нами факти та ініціювати розірвання контракту з Вітренком через суд. Дискусія "хто кращий – Коболєв чи Вітренко" не має значення, якщо призначення чи звільнення будь-кого з них порушує закон", – наголосив голова правління центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Коболєв оскаржуватиме рішення

Андрій Коболєв вже оголосив про свої наміри оскаржувати рішення. Адже за словами ексчиновника, його звільнили без його відома, а про призначення нового очільника НАК "Нафтогазу" дізнався з новин.

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За словами політолога Володимира Фесенка, НАК "Нафтогаз" і раніше був збитковим. Мета реформи полягала в тому, щоб компанія стала ефективною і прибутковою.

"Але як "Нафтогаз" здобув прибутковість – коштом нас з вами, коштом різкого збільшення ціни на газ і комунальних тарифів", – сказав Фесенко.

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Коболєв неодноразово заявляв, що його звільнення – це можливість мати доступ до рахунку "Нафтогазу", на якому понад 2 мільярди доларів.

В мене є великі очікування, що цих грошей дуже швидко не буде. Вони підуть на здешевлення газу, на велике будівництво, на низку напрямків, які повинні підвищити рейтинг влади,

– відзначив економіст Олег Пендзин.

Тож тепер керуватиме НАК "Нафтогазом" Юрій Вітренко. Той самий, якого двічі не вдалось призначити на посаду віцепрем'єра та міністра енергетики.

Зміна керівництва не вплине на українців

За його словами, він отримав пропозицію очолити "Нафтогаз" від президента Володимира Зеленського та очільника Кабміну Дениса Шмигаля. Водночас у владі запевнили, що зміни керівництва компанії жодним чином "не торкнуться" споживачів.

"Річний тариф ніхто не пропонуватиме збільшити. Ба більше, я думаю, що Вітренко для того, щоб показати, що він рятувальник українського народу, знайде можливості зменшити пропозицію щодо річного контракту", – наголосив Пендзин.

Захід висловив незадоволення діями в Україні

Такі перепитії в компанії не залишились непоміченими західними партнерами. Своє незадоволення діями українського уряду вже заявили речник Держдепу Сполучених Штатів Америки та посли "Великої сімки". Бо побачили в цьому політичне втручання.



Юрій Вітренко замінив Андрія Коболєва / Фото "Новое время"

Фурса зауважив, не виключено, що тиск на Україну посилиться для того, щоб це рішення відіграли назад. "Якщо його відіграють назад, то ми залишимось із добрим корпоративним правлінням, але з "ганьбою". Якщо не відіграють, то залишиться ганьба і водночас повна дисфункція "Нафтогазу", – сказав Фурса.

Він додав, що наглядова рада і правління вже виступили фактично проти відповідного рішення і перебувають в опозиції до Вітренка.

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Коболєв і Вітренко працювали разом у Стокгольмському арбітражі, коли відсудили в Росії чималу суму компенсації за газові контракти – майже 3 мільярди доларів. А також змогли скасувати невигідні Україні газові домовленості з "Газпромом", підписані за часів прем'єрства Юлії Тимошенко.

Вони були соратниками і навіть друзями, а потім посварились. Як каже сам Вітренко, через політику щодо кадрів та розбіжностей, як має розвиватися видобуток енергоресурсів. А от експерти бачать інші причини цього протистояння – суперництво за керівну роль у "Нафтогазі".