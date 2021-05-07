Шмигаль, коментуючи питання кадрових змін у "Нафтогазі", зазначив, що "всі бачили звітність, всі бачили, що це було рішення українського уряду".
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Рішення про звільнення Коболєва – законне
Хочу сказати, що згідно із законом та згідно з усіма законними процедурами відбулася ротація в керівництві "Нафтогазу". Звичайно, це український уряд прийняв рішення згідно з українським законодавством,
– зазначив Шмигаль.
Прем'єр також уточнив, що обговорював це питання на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. "У розмові з паном Блінкеном ми торкалися загалом питання проведення реформ в Україні. Корпоративна – серед них, це важливий момент розвитку нашої держави", – додав глава уряду.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу", натомість Андрія Коболєва – звільнили.
Кадрові зміни в "Нафтогазі": основне
- Такі кадрові зміни пояснили у 2020 році. Мовляв, раніше компанія обіцяла 11,5 мільярда прибутку.
- Сам Коболєв заявив, що про звільнення дізнався з новин. На його думку, це ставить хрест на реформі корпоративного управління.
- Наприкінці квітня усі члени наглядової ради "Нафтогазу" подали у відставку. Припинення їхніх повноважень набуде чинності вже 14 травня.
- Кабмін закликав наглядову раду продовжити працювати до обрання нової. Однак там відмовили та заявили про конфлікт інтересів.