Стрельба и вертолеты в небе: бои с вагнеровцами, вероятно, дошли до Воронежской области

Нет сомнений, что в России начинается гражданская война. В частности, в Воронежской области были слышны взрывы и власти пришлось перекрыть дорогу на окраине города. В направлении региона движется военная техника.

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин с помощью своих наемников решил совершить военный переворот в России. Известно, что его бойцы раньше перешли границу с Ростовской областью и уже не исключено, что – на территории Воронежского региона, – информирует 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы.

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В Воронежской области – тревожно

С утра в этом регионе местные слышали взрывы. В частности, сетью ходят кадры из Павловска, в котором, вероятно, была стрельба. Снаряды незначительно повредили жилые дома в этом населенном пункте, а на Лосовской развязке горел КамАЗ.

Последствия беспокойной ночи в Воронежской области / фото из телеграм-каналов

Через некоторое время губернатор Воронежской области Александр Гусев призвал местных воздержаться от поездок по трассе М-4 "Дон". Как заявлял Пригожин, именно по этой дороге его наемники направляются в сторону Москвы.

Ситуация находится под контролем. Силовые структуры региона проводят все необходимые меры по обеспечению безопасности жителей области,

– заверили местные власти.

Однако движение на шоссе было перекрыто, также на определенных участках этой дороги можно увидеть военную технику.

Пробки и военная техника на трассе "Дон": смотрите видео с телеграм-каналов

Кроме того, телеграм-каналами распространяются ролики, на которых видны вертолеты в Воронежском регионе, последствия вероятных прилетов или стрельбы и прочее, что указывает на то, что Россия погружается в гражданскую войну.

В России набирает обороты гражданская война: смотрите видео из сети

По случаю военного мятежа сам Путин решил не затягивать обращением и проинформировал россиян о том, что их страна движется к анархии, братоубийству и капитуляции "благодаря" определенным лицам.

Он подтвердил, что в Москве было введено определенные "антитерористические меры", а в Ростове-на-Дону ситуация, мягко говоря, ситуация еще хуже.

В то же время, существует информация, что вагнеровцы заняли в Воронежской области определенные военные объекты.