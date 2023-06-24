Дело в том, что именно Путин создал Евгения Пригожина и спонсировал его. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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Почему именно Путин виновен в восстании Пригожина

Так, российский диктатор является автором этого мятежа, поскольку долгое время не вмешивался в конфликт Пригожина с минобороны страны-агрессора. И находился в стороне от их столкновений.

Путин является виновником всего происходящего,

– сказал российский оппозиционный политик.

По его мнению, сейчас в Кремле и спецслужбах точно есть паника из-за соответствующих процессов в России. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что Пригожин со своими наемниками очень легко взяли под контроль два российских региона.

Силовая вертикаль в стране-агрессоре несколько искусственная. Поэтому в Кремле не совсем уверены, будут ли россияне выполнять их приказы. В то же время и наемники Пригожина не вызывают доверия, поскольку в первую очередь их интересуют деньги, а не будущее России.

Гудков о восстании Пригожина: смотрите видео

Повлияет ли мятеж Пригожина на фронт

Борьба россиян между собой однозначно будет иметь влияние на события на фронте. Так, стычки внутри страны-агрессора могут ослабить оккупационное войско.

"Это второй фронт, который Пригожин начал внутри страны против русских спецслужб и армии", – отметил Гудков.

Важно! Евгений Пригожин в любом случае является военным преступником и врагом Украины, который ответит за беды, что натворил в нашем государстве. Украинцам нет дела до того, как россияне грызутся между собой, мы можем взять попкорн и наблюдать.

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