Річ у тім, що саме Путін створив Євгєнія Пригожина та спонсорував його. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Дмитро Гудков.

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Чому саме Путін винен у повстанні Пригожина

Так, російський диктатор є автором цього заколоту, оскільки тривалий час не втручався у конфлікт Пригожина з міноборони країни-агресора. І перебував осторонь їхніх сутичок.

Путін є винуватцем усього, що зараз відбувається,

– сказав російський опозиційний політик.

На його думку, наразі у Кремлі та спецслужбах точно є паніка через відповідні процеси в Росії. Зокрема про це свідчить той факт, що Пригожин зі своїми найманцями дуже легко взяли під контроль два російські регіони.

Силова вертикаль у країні-агресорці є дещо штучною. Тож у Кремлі не зовсім певні, чи виконуватимуть росіяни їхні накази. Водночас і найманці Пригожина не викликають довіри, оскільки насамперед їх цікавлять гроші, а не майбутнє Росії.

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Чи вплине заколот Пригожина на фронт

Боротьба росіян між собою однозначно матиме вплив на події на фронті. Так, сутички всередині країни-агресорки можуть послабити окупаційне військо.

"Це другий фронт, який Пригожин розпочав всередині країни проти російських спецслужб і армії", – зазначив Гудков.

Важливо! Євгєній Пригожин у будь-якому разі є воєнним злочинцем та ворогом України, який відповість за біди, які натворив у нашій державі. Українцям немає справи до того, як росіяни гризуться між собою, ми можемо лише взяти попкорн і спостерігати.

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