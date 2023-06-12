Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. По его словам, переворот в России и отстранение Владимира Путина от власти действительно может случиться.

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При каких условиях возможен переворот в России

Как подчеркнул Пьяных, контрнаступление ВСУ способен серьезно ослабить позиции Владимира Путина в России. Серьезные поражения российской армии спровоцируют недоверие к диктатору. Его положение может оказаться катастрофическим.

Я думаю, что мощное поражение на фронте – освобождение Крыма или просто вход ВСУ на территорию полуострова, когда корабли Черноморского флота будут утоплены, а базы будут гореть… Это повлияет на положение Путина. В такой ситуации настанет момент, когда счастливого деда отправят в психушку,

– заметил Пьяных.

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Уже сейчас российская элита понимает, что война фактически проиграна. Но они, вероятно, не собираются устранять Путина. Им чрезвычайно важно сохранить власть и возможность и дальше воровать деньги.

Также, как считает Пьяных, произвести внутренний переворот в России довольно сложно. Фактически это может сделать Федеральная служба охраны, защищающая диктатора. Однако в каждой структуре у России есть свои "смотрящие", которые следят за тем, чтобы никто не выходил из-под контроля.

Возможен ли переворот в России: коротко