Пригожин объявил вооруженный мятеж: Путин обратился к россиянам из-за этого

Вожак ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил вооруженный мятеж из-за ракетного удара по тыловому лагерю его наемников. Путин решил успокоить россиян и обратился к ним.

О том, что российский президент обратится к жителям страны, стало известно буквально за полчаса до самого момента трансляции. Не исключаем, что повлияли на его решение решительные шаги вагнеровцев. Ведь они уже спокойно зашли в Ростов.

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Главное из обращения Путина

Диктатор начал обращаться ко всем военных России и сразу констатировал, что общался с командирами разных направлений. Конечно, он не обошел вниманием тех, "кого обманом или угрозами втянули в эту авантюру военного мятежа". По всей видимости, так он решил назвать повстанцев Пригожина.

Также были и басни о том, что Россия сейчас "ведет войну с нацистами", и потому против нее настроен весь Запад. Собственно, похоже, что именно таким способом – такими, всем нам известными месседжами – "бункерный" решил давить на жалость вагнеровцев и убеждать их в том, что, мол, надо консолидироваться, а не ссориться. Имело это довольно неубедительный вид.

Мы не дадим этому повториться (чтобы Россия разорвалась на части – 24 Канал), защитим наш народ и государственность от каких-либо угроз. В частности, от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, – это предательство,

– сказал Путин.

Также он намекнул на Пригожина и отметил, что его личные амбиции привели к этой ситуации и решил вспомнить о "боевых подвигах" вагнеровцев на войне против Украины, в частности в Бахмуте.

Из этого обращения ясно, что Путин прекрасно отдает себе отчет в том, куда движется Россия. Как он сам сказал, есть те, кто толкает его страну к анархии, братоубийству, поражению в войне и капитуляции.

Не исключено, что говорил он, в том числе, и о самом себе: "Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткими".

Обращение Путина "по случаю" военного мятежа в России: смотрите видео

Что известно о вооруженном мятеже

Во время своей речи Путин также упомянул об антитеррористических мерах в Московской области и ситуации в Ростове-на-Дону, которая сейчас крайне "неспокойная". Собственно, в город вошли вооруженные люди и начали захватывать админздания.

Все началось с видео, которое Пригожин выложил вечером 23 июня. В нем он заявил, что россияне нанесли ракетный удар по тыловым позициям вагнеровцев. По словам "повара Путина", погибли многие его наемники. Он убежден, что виноваты в этом – российские военные, действующие под руководством Шойгу.

Вожак ЧВК "Вагнера" еще и успел пожаловаться. Мол, его наемников обманули. Более того, пытались "лишить возможности защищать родные дома".

Мы были готовы пойти на уступки минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мразоты не успокоились. Сегодня, видя, что мы несломленные, они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло очень много бойцов. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами,

– начал угрожать Пригожин.

После этого "повар Путина" объявил войну российскому минобороны. У Пригожина началась самая настоящая истерика. Мол, кто-то должен отвечать за "геноцид российского народа". В заявлениях главарь ЧВК "Вагнера" обращался как к Шойгу, так и к Герасимову.

И от слов его бойцы перешли к делу. Из-за этого в ряде регионов России было введено ряд ограничений, отменены массовые мероприятия и усилили военное присутствие. Все для того, чтобы вагнеровцы не могли пройти дальше.