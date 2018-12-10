Переворот или бунт россиян: Чубаров озвучил сценарии уничтожения Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин может потерять власть в стране в результате переворота своих близких соратников и бизнесменов, или из-за протестов россиян.

Такое мнение высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала ATR.

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Есть два сегмента российского общества, которые способны, скажем так, заставить Путина развернуться, а если он не согласится, то они могут его физически уничтожить. Это его ближайшее окружение, особенно бизнес-окружение, которому уже страшно терять десятки миллиардов долларов, которые они за эти годы смогли сконцентрировать в своих руках",

– рассказал он.

Второй угрозой для Путина Чубаров назвал население России, которое может поднять массовый бунт. В то же время лидер Меджлиса отметил, что россияне будут протестовать только в том случае, если их условия существования будут невыносимыми.

"Это должно быть бунт таких крайне недовольных своим правительством людей. Поэтому Россия благодаря санкциям должна прийти к абсолютному экономическому упадку, чтобы население сказало, что такая власть его не устраивает", – подытожил нардеп.

К слову, накануне в центре Санкт-Петербурга активисты разместили на фасаде многоэтажки огромный баннер "Стоп Путин. Стоп война" с призывом остановить агрессивную политику руководителя Кремля Владимира Путина. Инициатором акции выступило оппозиционное движение "Открытая Россия", которое в 2001 году основал Михаил Ходорковский.