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      Переворот или бунт россиян: Чубаров озвучил сценарии уничтожения Путина

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      Чубаров назвал два сценария уничтожения Путина
      Чубаров назвал два сценария уничтожения Путина / Фото из открытых источников

      Президент Российской Федерации Владимир Путин может потерять власть в стране в результате переворота своих близких соратников и бизнесменов, или из-за протестов россиян.

      Такое мнение высказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире телеканала ATR.

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      Есть два сегмента российского общества, которые способны, скажем так, заставить Путина развернуться, а если он не согласится, то они могут его физически уничтожить. Это его ближайшее окружение, особенно бизнес-окружение, которому уже страшно терять десятки миллиардов долларов, которые они за эти годы смогли сконцентрировать в своих руках",
      – рассказал он.

      Второй угрозой для Путина Чубаров назвал население России, которое может поднять массовый бунт. В то же время лидер Меджлиса отметил, что россияне будут протестовать только в том случае, если их условия существования будут невыносимыми.

      "Это должно быть бунт таких крайне недовольных своим правительством людей. Поэтому Россия благодаря санкциям должна прийти к абсолютному экономическому упадку, чтобы население сказало, что такая власть его не устраивает", – подытожил нардеп.

      К слову, накануне в центре Санкт-Петербурга активисты разместили на фасаде многоэтажки огромный баннер "Стоп Путин. Стоп война" с призывом остановить агрессивную политику руководителя Кремля Владимира Путина. Инициатором акции выступило оппозиционное движение "Открытая Россия", которое в 2001 году основал Михаил Ходорковский.

      Теги: Новости политики Новости Украины Санкции Владимир Путин Новости России Рефат Чубаров
      Источник: 24 Канал
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