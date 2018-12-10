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      Переворот або бунт росіян: Чубаров озвучив сценарії знищення Путіна

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      Чубаров назвав два сценарії знищення Путіна
      Чубаров назвав два сценарії знищення Путіна / Фото з відкритих джерел

      Президент Російської Федерації Володимир Путін може втратити владу в країні у результаті перевороту своїх близьких соратників і бізнесменів, або через масові протести росіян.

      Таку думку висловив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу ATR.

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      Є два сегменти російського суспільства, які здатні, скажімо так, змусити Путіна розвернутися, а якщо він не погодиться, то вони можуть його фізично знищити. Це його найближче оточення, особливо бізнес-оточення, якому вже страшно втрачати десятки мільярдів доларів, які вони за ці роки змогли сконцентрувати у своїх руках",
      розповів він.

      Другою загрозою для Путіна Чубаров назвав населення Росії, яке може підняти масовий бунт. Водночас лідер Меджлісу зауважив, що росіяни будуть протестувати лише у тому випадку, якщо їх умови існування будуть нестерпними.

      "Це має бути бунт таких украй незадоволених своїм урядом людей. Тому Росія має завдяки санкціям прийти до абсолютного економічного занепаду, щоб населення сказало, що така влада його не влаштовує", – підсумував нардеп.

      До слова, напередодні у центрі Санкт-Петербурга активісти розмістили на фасаді багатоповерхівки величезний банер "Стоп Путін. Стоп війна" із закликом зупинити агресивну політику керманича Кремля Володимира Путіна. Ініціатором акції виступив опозиційний рух "Відкрита Росія", який у 2001 році заснував Михайло Ходорковський.

      Теги: Новини політики Новини України Рефат Чубаров Новини Росії Володимир Путін Санкції
      Джерело: 24 Канал
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