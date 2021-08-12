Перевозили в такси: в Египте кобра убила 5 человек

Четверо пассажиров и таксист погибли в Египте. В авто находилась ядовитая кобра, которая атаковала водителя.

Громкий случай произошел еще 26 июня 2021 года. Впрочем, только сейчас СМИ обнародовали детали трагедии и ходе расследования.

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Кобра в такси

Водитель забрал пассажиров с парковки в Александрии и вез в город Кафр-эль-Шейха. Таксиста его деловой партнер попросил перевезти кобру в багажнике. Ее недавно купили, и как сообщают СМИ, змею должны были использовать в "колдовстве и магии". Мужчина заверил, что с животным все будет хорошо и она надежно закреплена.

Внезапно змея выбралась из клетки и поползла по коврикам к водителю. Она набросилась на мужчину и укусила его. Из-за этого авто въехало в бетонное ограждение, в аварии погибли все 4 пассажира.



Водитель, перевозивший кобру / Фото с youm7.com

Змею убили очевидцы

Кобра пыталась убежать, когда авто остановилось. Однако ее заметили прохожие и убили. Если бы водитель не погиб в этой трагедии, то он бы стал ключевым подозреваемым в ДТП. В материалах расследования отмечается, что он осознавал опасность, которую может нести кобра в авто.